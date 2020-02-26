Лакмус «Пиксель»

Исполнитель: Лакмус, Название: «Пиксель», Стиль: софт-рок, Год: 2020

Обложка диска. Предоставлено издателем

В группе «Би-2» всё устроено по уму. Пока Лева и Шура гастролируют с оркестром, не принимающие в этом участие клавишник Яник Николенко и басист Макс Лакмус имеют возможность заниматься собственными проектами. Альбом «Сетей» Николенко «Просто» был представлен весной прошлого года. А вот процесс создания пластинки «Лакмуса» затянулся.

Сборы денег на новый альбом стартовали еще в 2016-м. Правда, тогда диск фигурировал как «Сила любви». В процессе заглавие альбома сменилось на «Пиксель» (в скромности музыкантам не откажешь), и в этом виде работа была представлена на концерте «Лакмуса» лишь в конце января 2020-го.

Учитывая, что «Лакмус» поет о вечном, «Пикесль» бы не устарел и еще через 4-5 лет. Пока виртуальная реальность наступает, вокалистка группы Ирина Акимцева делает ставку на традиционные методы общения («лучший друг давно не шлет бумажных писем»), семейные ценности («смеется сын на папиных плечах») и всё то остальное немногое, что подпитывает бессмертную душу («у меня внутри целая вселенная»).

«Пиксель» - это альбом о несокрушимом равновесии, твердой уверенности в выбранном пути и достойном принятии тех, кто волею судеб оказался рядом. Человеческие отношения «Лакмус» ставит даже выше природных законов, что видно из поразительной по силе воздействия фразы: «Не только ты, но и гравитация держит меня на земле». Процесс обретения настоящей любви связан у «Лакмуса» не с вулканическими страстями, а с терпением охотника, сидящего часами в кустах и терпеливо ждущего свою добычу. «Не торопись, а любовь в этот раз, может быть, ненастоящая», - обволакивающе вещает Акимцева под акустические переборы «Настоящей любви».

Успех этих поисков частично обусловлен и божественным вмешательством. В песне «Звонок от Бога» в мягких ироничных тонах описан ночной разговор с Господом, который не грозит и не упрекает ни в чем героиню, а как истинный Творец вселенной дает ей полную свободу действий. Тот же принцип «не навреди» ощутим и в аранжировках. Ни лаунж («Дыши»), ни приглушенная альтернатива («Космос – это ты»), ни софт-рок не навязывают себя и не навязают в зубах.

Поэтому замученному суетой слушателю нужны определенные усилия, чтобы настроиться на эту волну. На если вы, как герои «Лего-фильма 2», дарили когда-то друг другу сердце, похожее на картинку с обложки диска, «Пиксель» вас будет сопровождать и в горе, в радости.

