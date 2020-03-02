Оргазм Нострадамуса «Лихорадка неясного генеза» (переиздание)

Исполнитель: Оргазм Нострадамуса, Название: «Лихорадка неясного генеза», Стиль: панк-хардкор, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

К 1998 году улан-удинский «Оргазм Нострадамуса» достиг культового статуса, но так и не вышел на профессиональный уровень записи. Второй альбом «Лихорадка неясного генеза» был зафиксирован в школе – обычное дело для панков из отдаленных от центра регионов. Звучание соответствующее – сырое и грязное.

Задор неподдельный, но при этом неискренний. Алексей «Угол» Фишев знал цену такому веселью, саркастически констатируя в припеве «Танцев до неба»: «Рот до ушей – хоть завязочки пришей». Гораздо важнее и весомее для альбома песни о смерти, в некоторых из которых даже звучат готические клавишные партии. Такие песни, как «Проникновение в Зазвездие» схожи с загробными трипами Егора Летова («Прыг-скок», «Как в мясной избушке…») с одною лишь разницей: герой Фишева не знает, что там, за гранью, поэтому вместо потусторонних откровений оставляет нам кровоточащий знак вопроса.

Впрочем, между автором и его героями ставить знак равенства было неправильно. Скажем, «Алеша-почемучка» способна шокировать религиозно настроенных людей. Но если учесть, что кощунственные вопросы песне задает недалекий персонаж, то ничего обидного в них нет.

Еще ощутимее язвительный подтекст в вариациях на эстрадные и попсовые темы. В «Старой песне о главном» остроумно, но грубо обыгрывается «Когда цвели сады». Если учесть, что многие себя ведут весной, как оголодавшие мартовские коты, в версии Фишева есть сермяжная правда.

Вообще, степень веры в человечество в альбоме уверенно стремится к нулю. Достаточно взглянуть на обложку с изображение подвергнутого лоботомии служивого и цитатой из песни «Дикие клоуны»: «Если пуля в голове – то это надолго, если в голове снаряд, то это – навсегда». А в мелодекламации «Как на пасеке…» человек годится лишь на то, чтобы помочь произвести мёд рачительным пчёлам.

К счастью, переиздание альбома рассчитано на более вменяемую аудиторию. В пухлом 20-страничном буклете, помимо обязательных текстов песен, размещены фрагменты черновых рукописей Фишева и архивные фото. Отличный повод попристальнее вглядеться в эту неповторимую вселенную «ОН», в которую приходят по «зловонной чистоте» да по «яростной священной злобе».

