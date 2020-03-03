Алиса Вокс «Для инстаграма» (3CD + плюшевый кролик)

Исполнитель: Алиса Вокс, Название: «Для инстаграма», Стиль: рок, Год: 2020

Обложка диска. Предоставлено издателем

Алиса Вокс продолжает демонстрировать чудеса креативности. Открываешь посылку с новым релизом «Для инстаграма», а там – помимо диска с одноименной песней и клипом на нее, лежат переиздания двух предыдущих альбомов певицы «Новая Алиса Вокс» и «ПОП», а также… милый розовый кролик из видеоролика на сингл. Достойный ответ всем тем, кто неустанно вещает о смерти CD-индустрии! И отличный способ привлечь внимание меломанов к физическим носителям.

Что интересно, уровень песни «Для инстаграма» действительно достоин такого весомого «прицепа». Сингл цепляет сразу и безоговорочно. Мысль о том, что на гильотину соцсетей мы безропотно несем личную жизнь, душевный покой и элементарный здравый смысл, вплетена в доступный и ироничный песенный текст.

В аранжировке неожиданно для Алисы Вокс делают погоду духовые, но это отнюдь не привет предыдущему месту работы артистки – группе «Ленинград», а то, что даёт ощущение подлинности в противовес обманчивой виртуальной реальности. Витальное саксофонное соло призывает выйти на улицу и вдохнуть глоток свежего воздуха, а не киснуть в сети. Ту же функцию выполняет и качающая перегруженная гитара.

В припеве обращает на себя внимание цитата из «Смысловых Галлюцинаций»: «Я буду молодой и вечно пьяной». Увы, свежее лицо и напускной кураж припасены лишь для интернета. А на деле – арендованное авто и разделенный с котом паштет на ужин.

Еще острее все эти противоречия высвечивает сюжетный клип с Вадимом Галыгиным и братьями Запашными в ролях – фактически мини-фильм, который в два раза длиннее, чем песня. Возможная параллель с «Ленинградом» здесь тоже довольно натянутая, ибо Алиса Вокс действует тоньше и мягче, чем Сергей Шнуров. Поставленный перед героиней выбор между понтами в сети и браком с миллионером наводит на мысли о шиле и мыле.

Вопреки названию, песня адресована отнюдь не завсегдатаям инстаграма, а всем вменяемым людям, которым власть интернета давно встала костью в горле…

