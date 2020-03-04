Интернет-мода на остросоциальные песни сходит на нет?

23:44

У публики наблюдается усталость от исполнителей, эксплуатирующих в своем творчестве политику

Наступившая весна оказалась богата на русские новинки песен. Молодежная музыка, непонятная современному официозу, продолжат развиваться по своим законам, которые даже сама молодежь понимает только интуитивно.

Исполнители "старой школы"

К концу зимы самый большой хайп подняла песня Swipe хорошо известной всем Ольги Бузовой. Причем хайп поднялся не из-за музыкальных достоинств песни, представляющей из себя классическую, можно даже сказать "закостеневшую" в музыкальном плане российскую поп-эстраду, сколько из-за социального аспекта песни.

В песне Бузовой "свайп" рифмуется с "хайп". Использование интернет-сленга в русских новинках уже давно стало обыденностью, но большинство завсегдатаев интернета не готово простить это исполнителям вроде Ольги Бузовой.

Новые хиты Игоря Кибирева, занимающие высокие строчки в первые зимние месяцы вызывают у любителей молодежных жанров еще более смешанные чувства. В чем секрет популярности этого исполнителя русского шансона у современной аудитории остается только гадать.

Так или иначе, судя по началу года, русская девичья поп-музыка и русский мужской шансон о неразделенной любви будут существовать даже после ядерного взрыва. Впрочем, кто бы в этом сомневался.

А кто на новенького?

Новым хитом порадовали своих поклонников Rauf & Faik, братья-близнецы Мирзаевы из Ижевска. Назвать их молодой группой в общем-то сложно, они на сцене с 2015 года, а 5 лет в музыке по меркам российской эстрады - очень долгий срок.

Группа поет на английском языке, ориентируясь прежде всего на интернет-аудиторию. Их хит от 2020 года Wonderful пока не снискал популярность в русских чартах Apple Music, но нельзя не отметить того, что голос у ребят есть.

Порадовал своих поклонников неизвестный широкой публике HOMIE, молодой рэпер из Республики Беларусь, также поющий о любви. Его трек "безумно можно быть" выглядит на редкость симпатично на фоне изрядно поднадоевших остросоциальных тем.

Что готовит весна?

У публики наблюдается усталость от исполнителей, эксплуатирующих в своем творчестве политику. Слишком много стало актеров, музыкантов, стендаперов с гиперактивной гражданской позицией. Поэтому в ближайшее время следует ожидать попадания в хит-парады обычной музыки о любви, весне, солнышке. Возможно, вернутся в моду песни о беззаботных молодежных тусовках.

Сейчас уже сложно разобрать в каких песнях больше фальши - в тех, что исполняются с экранов телевизора или в тех, что претендуют на активную гражданскую позицию. Слишком уж они стали похожи.

Так или иначе, среди новинок зимы 2020 почти нет остросоциальных песен. А ведь в начале 2019 года они были в интернете повсюду.