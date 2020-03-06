Николай Вдовиченко «Родина»

Исполнитель: Николай Вдовиченко, Название: «Родина», Стиль: рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Создатель «Западного фронта», яркий представитель Актюбинского панк-клуба, экс-басист культовой «Адаптации» Николай Вдовиченко подвел промежуточные итоги. Переехав в начале нулевых в Питер, Ник не шибко часто баловал поклонников новыми альбомами. Но теперь – как прорвало, и Вдовиченко умудрятся выпускать по диску в год.

«Родина» в этом ряду стоит особняком. Фактически – это сборник заново переигранных лучших песен «Западного Фронта», приуроченный к 50-летию его основателя. Напомним, что аналогичным релизом – «50 копеек» - пару лет назад питерский же «НОМ» поздравлял своего участника Николая Копейкина. И даже стилизованные под детские рисунки обложки в чём-то схожи!

Однако между обоими альбомами есть различия. У «Западного Фронта» нет пухлого буклета с иллюстрациями, зато на одной из створок диджипака опубликован текст одной из главных песен Ника «Родина», что стоит дорогого. К тому же все песни на сборнике поделены на две стороны – «Темную» и «Светлую». Из-за этой концепции хорошо знакомые песни исполняются иначе, чем мы привыкли. Та же «Родина» утратила в своей экстатичности – и теперь стала гораздо медленнее и мрачнее.

Песни первой стороны посвящены не столько тому, как всё плохо на нашей родной земле (хотя и этому тоже), сколько напряженному богоискательству. Всеобщая разруха (жесткий гитарный боевик «Продано») и непрестанные боевые действия («Ветер», «Поле») уничтожает в лирическом герое последние ростки веры. Но на взыскательный вопль к Господу, как водится, приходит немедленный ответ. А разве может быть по-другому, если в этих песнях присутствует самое главное для контакта с высшими силами – детская доверчивость, то есть то, что проявляется в человеке еще ДО веры или же помимо неё.

Все эти поразительные по своему метафизическому посылу песни размещены на «Темной стороне». А вот на «Светлой» царит нарочитый разнобой. Есть мнение, что русским противопоказано быть счастливыми и что наша страна с помощью своих неурядиц удерживает на краю пропасти весь остальной мир. Не потому ли лучшей участью для героя песни «Красна Девица» становится путешествие на тот свет вслед за погибшей зазнобой?

Показателен и цикл о судьбе России на современной этапе. «Ясно Солнышко», исполняемая Ником гипертрофированным деревенским голосом Ильи Черта под гармошку а а ля ру, содержит гомерически смешной припев о «Володимере Красное Солнцшко и Димитрии Ясном Медведе». А в «Ходоки» вплетены голоса Владимира Путина и Бориса Ельцина с не менее уморительными высказываниями.

Впрочем, дальнейшие песни «Третья Мировая» да «Вавилон» действительно содержат надежду на дальнейшее просветление. А финал альбома цикличен – Ник Вдовиченко дублирует песню «Солнце», открывающую Темную сторону – только вместо скорбного церковного многоголосия здесь теперь полноценный рок-саунд. Кто бы сомневался, что в роке свет и тьма идут рука об руку!

