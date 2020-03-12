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A Life Divided «Echoes»

19:57 12.03.2020 , Денис Ступников

Исполнитель: A Life Divided, Название: «Echoes», Стиль: индстриэл-метал, Год: 2020

Обложка диска. Предоставлено издателем

Мюнхенская группа A Life Divided дожила до своего совершеннолетия, играя индастриэл-метал. При таком тэге ожидаешь чего-нибудь забубенного и готического. Однако в альбоме «Echoes» немцы отправляются в синететичские 80-е, играя тяжелую музыку так, как она могла бы звучать на «клавишных расческах».

Более-менее точное моделирование таких вещей уже немыслимо без искусственного интеллекта. Не потому ли в первой же песне роботоподобный голос нанизывает однотипные конструкции с суффиксом –ness, приветствуя пустоту, нежность и безумие, сваливая все грани бытия в одну кучу лома из отработанных микросхем?

Следующая песня «Dry Your Eyes» удивляет вступлением в духе Modern Talking, с которым, впрочем, быстро принимаются конфликтовать хрипатые гитары. Это перетягивание каната так и не приводит к победе ни одной из сторон на протяжении всей песни, но сам ход состязания, признаться, завораживая.

Далее идут стразу три неброские песни, описание которых может казаться намного увлекательнее их содержания. Например, в группе A Life Divided ВКонтакте трек «Confronted» оценен как «гимн всех токсичных». А ближе к концу встретим везь с говорящим названием «Ordinary», которая на том же ресурсе фигурирует как предостережение от самозванства.

Реванш команда берет лишь к шестой композиции «Rock ’N’ Roll Star», в которой мало рок-н-ролла как такового, но драйва и оправданного пафоса хоть отбавляй. Приятная во всех отношениях синтипоповая «Far» воспринимается как привет группе A-Ha. «Push» - идеальный вариант для дискотек.

Финал немного смазан, а нудноватый бонус, похоже, и не был нужен. Но если, как подсказывает обложка, зарядить диск в автомагнитолу, да прокатиться с ветерком по залитому неоном мегаполису, то, возможно, скорость и восполнит недостаток музыкального адреналина.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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