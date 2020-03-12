Группа «Джан Ку» помогла Нуки перевернуть важную страницу в жизни

Формация «Нуки» представила свой новый альбом «Волки смотрят в лес» 6 марта в клубе Arbat Hall

Фото предоставлено организаторами концерта

Сколько волка ни корми, всё равно в лес смотрит. Эта народная мудрость вспоминается всякий раз, когда речь заходит об именитых музыкантах, имеющих статус, деньги, любовь поклонников. Играя в востребованных группах они, страстно желая нести ответственность за весь фронт работ, нередко создают и свои собственные проекты. В полной мере эти слова относятся и к вокалистке СЛОТа Дарие «Нуки» Ставрович, которая со своей персональной формацией «Нуки» выпустил уже четвертый альбом.

Ни о каком конфликте интересов, судя по всему, в данном случае речи не идет. Ведь в команде Дарии Ставрович играют участники «СЛОТа» Сергей Боголюбский (гитара) и Никита Муравьев (бас). А из зала коллегу активно поддерживал «слотовский» фронтмэн Игорь «Кэш» Лобанов. Кстати, очень интересно было бы узнать, как он среагировал на новую песню Нуки «451», поскольку текст песни по мотивам романа Рея Бредбери «451 градус по Фаренгейту» доводилось писать и ему. Правда, для группы «Ария», под названием «Симфония огня».

На разогреве у формации «Нуки» выступила команда D-Sense, знаменующая собой новую волну альтернативы с женским вокалом. Очень общительная и обаятельная солистка задушевно общалась с залом и исполнила несколько броских двуязычных песен, помогая себе в некоторых из них… партией манка. Комментарии девушки отличались содержательностью. Например, песню «Не мы» она представила так: порою мы куда-то бежим и вдруг обнаруживаем, что забыли себя сохранить. Каемся, задела за живое!

Прочищала только так чакры и Нуки, умело чередуя материал нового альбома с хитами. Перед «Воронами» Дария Ставрович поблагодарила всех, кто голосовал за нее на премии «Чартова дюжина», где девушка, напомним, отхватила в феврале приз как лучшая вокалистка. Нуки предположила, что именно это обстоятельство побудило редакторов «Нашего Радио», ранее игнорировавших её песни, поставить всё же трек в эфир.

Энергетика Нуки сравнима с зарядом небольшой атомной станции. Но всё же певица превзошла саму себя, исполняя кавер на «Деньги» питерской группы «Джан Ку» и истошню бросая куда-то в бездну: «Я не хочу знать, что будет завтра!!!» В преамбуле к этому реактивному номеру певица сообщила, что в юности творчество «Джан Ку» на неё сильно повлияло, помогло перевернуть важную страницу в жизни, с тех пор прошло втолько времени, но ничего не поменялось…

Что ж, у девушки плюс ко всему отменный вкус!