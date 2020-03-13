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Струны для гитары - виды, как выбрать

15:17 13.03.2020
Гитара Gibson Les Paul, модель Зака Вайлда © KM.RU, Даниил Ремизов
© KM.RU, Даниил Ремизов

Струны для гитары имеют ключевое значение для качества звучания инструмента 

При этом струны подбираются в зависимости от типа гитары или того эффекта, который нужен исполнителю. Например, есть модели. Предназначенные для электрогитар, есть струны для бас-гитар.

Виды и особенности гитарных струн

Гитарные струны изготавливаются из высокопрочных материалов, поскольку они должны быть тонкими и выдерживать сильные нагрузки. Поэтому, наиболее часто используется никель, бронза или различные стальные сплавы. Благодаря этому, изделия не рвутся и отличаются устойчивостью к эксплуатационным воздействиям. Например, отличными качествами характеризуются струны бренда Epicgear.

Особенности такой продукции и условия ее выбора, следует рассмотреть более детально:

- Изделия отличаются толщиной и калибром. Сечение струны исчисляется в сотых долях дюйма. Так, модели струн имеют толщину в пределах от 0,001 до 0,04 дюйма. Однако для акустических гитар рекомендуется приобретать модели сечением от 0,001 до 0,0011 дюйма. Они идеально подходят к акустическим гитарам и дают чистое звучание;
- Для базовых гитар оптимальным вариантом являются струны 11 калибра. Это означает, что их диаметр в сечении составляет 0,011 дюйма. Модели калибра 12 или 13 позволяют получить более громкий и плотный звук;
- При выборе струн для акустической гитары лучше всего покупать изделия из бронзы. Они состоят из сплава меди и олова. Такой материал дает отличный чистый звонкий звук. При этом изделия из меди отличаются высокой степенью сопротивления коррозии;
- Некоторые модели имеют полимерное покрытие. Такое покрытие придает особую защиту струнам. Например, они становятся более устойчивы к воздействию влаги, между витками не скапливаются загрязнения. Поэтому, несмотря на несколько более высокую стоимость, следует покупать именно такие изделия;
- Доступны струны из полимерного материала. Он хорош тем, что совершенно не подвержен образованию ржавчины, не гниет и очень прочен на разрыв. Однако качество звучания указанных струн из нейлона будет несколько ниже, чем у бронзовых изделий.

Нередко, на гитарах устанавливают струны разного калибра. Например, три струны 10 калибра и 3 струны 11 или 12 калибра. Их можно сочетать как угодно. Все зависит от того, какие именно звуковые эффекты нужны гитаристу при игре.

Темы: Музыка
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