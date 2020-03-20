Теплая Трасса «Восхождение»

Исполнитель: Теплая Трасса, Название: «Восхождение», Стиль: панк-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Наша музыка знавала много вариантов смены составов групп. Замещались отдельные музыканты и вокалисты, полностью обновлялись инструменталисты или же вообще группа (как, например питерский «Бригадный подряд») менялась на 100%. Но случай с барнаульской «Теплой Трассой» все равно остается уникальным.

Изначально в команде были три движущих силы: фронтмены и композиторы Леонид «Шао» Веремьянин, Сергей «Талонов» Кистанов, а также поэт и идейный вдохновитель Вадим Макашенец. В конце 90-х Кистанов покинул команду, многие его уже и не помнили, а все хлопоты по музыке и вокалу легли на плечи Шао. Но в 2017-м ушёл и он, зато вернулись Талонов и другие музыканты из прежних созывов. В таком виде и был записан альбом «Восхождение».

По звучанию – это всё та же «Тёплая Трасса», а значит хранителем стиля в коллективе можно по праву назвать Вадима Петровича Макашенца. Между прочим, редкий случай, когда не поющий, не сочиняющий музыку человек (и даже не продюсер в привычном смысле слова) умудряется так всё держать в своих руках. Разве что в музыке стало чуть меньше риффов и чуть больше россыпей акустических гитар, что хорошо прослеживается по «Мега-пушке», «Рядом с ней» и «Было небо».

В центре песен по-прежнему находится вооруженный до зубов мiр и внутренне сильный человек, противостоящей ему лишь силой молитвы, любви и надежды. Одиночкой его назвать трудно, поэтому многие песне посвящены друзьям, которые способны вовремя оказываться рядом и подставлять плечо в нужный момент (см. обстоятельства записи диска). В песне «А мне мой друг вчера сказал» сказанные товарищем правильные слова помогают герою примириться с безвременной смертью самых лучших. А в «Трассе» уже сам герой пытается удержать на земле любыми путями отправляющегося в загробный мир Егора Летова. Инерцию скольжения можно преодолеть лишь усилиями, предпринятыми для восхождения…

Восхождению помогают не только встретившиеся на пути люди, но и… города. Двум из них посвящены стихотворения Вадима Макашенца, которые исполняет под минималистичный аккомпанемент, сам автор. Если родной Барнаул видится ему обителью удаляющегося света, то ставшая портом приписки Москва – манящей тайной, которой еще предстоит открыться.

В альбоме можно найти и отсылки к прежнему творчеству «ТТ». «Упыри» одновременно является оммажем песне «Двери» и советскому киношлягеру Александра Зацепина «Где-то на белом свете». Продолжаются и эксперименты с женским вокалом – «Иду по небу» полностью отдана на откуп певице Йолли Сахно. А бонус «Отрада» с вокалом Тамары Шипулиной больше напоминает творчество группы «Мельница», чем непосредственно «ТТ».