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Теуникова & КоМПОзит, 24 марта, «Китайский Летчик Джао Да»

23:11 21.03.2020
Теуникова & КоМПОзит, 24 марта, «Китайский Летчик Джао Да»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Группа Теуникова & КоМПОзит 24 марта на главной сцене Китайского Летчика представит программу

На концерте, помимо известных уже "электрических" вещей, будут присутствовать песни, ранее исполнявшиеся исключительно в акустике. Теперь сыграны они будут полным составом и с барабанами, поэтому программа называется ГИПЕРАКУСТИКА.

Песни про Бога и человека, грех и невроз, преступление и наказание, историю России и повседневность, а также много небанальной и разнообразной музыки — от группы Теуникова & КоМПОзит. До встречи!

Китайский Летчик Джао Да, главная сцена

Начало в 20.00
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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