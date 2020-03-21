Теуникова & КоМПОзит, 24 марта, «Китайский Летчик Джао Да»

23:11

Группа Теуникова & КоМПОзит 24 марта на главной сцене Китайского Летчика представит программу

На концерте, помимо известных уже "электрических" вещей, будут присутствовать песни, ранее исполнявшиеся исключительно в акустике. Теперь сыграны они будут полным составом и с барабанами, поэтому программа называется ГИПЕРАКУСТИКА.

Песни про Бога и человека, грех и невроз, преступление и наказание, историю России и повседневность, а также много небанальной и разнообразной музыки — от группы Теуникова & КоМПОзит. До встречи!

Китайский Летчик Джао Да, главная сцена

Начало в 20.00

