Анимация «ВО!»

Исполнитель: Анимация, Название: «ВО!», Стиль: рок Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Чистопольская «Анимация» до последнего воспринималась как незамутненный глас рокеров из российской глубинки, режущих правду-матку под довольно качественный саунд. Некоторое время назад лидер группы Константин Кулясов перебрался в Москву, и эти впечатления легли в основу альбома «ВО!» Уже из названия видно, что по поводу происходящего у певца слов нет, одни эмоции, а точнее – экспрессивное междометие, которое, однако, можно трактовать по-разному.

«ВО» - это и возглас удивления, и издевательское «накось выкуси» и. чего уж там, восхищение. Удивление по-прежнему неприятное: а что взять с народа, который по-прежнему убеждён, что «кругом враги»? Правда, и сочувствия к этим людям у Кулясова чуть прибавилось. Ведь стоит спуститься в метро (как в песне «Голая зима») – и сразу вся злость меркнет перед простым фактом, что «людям надо жить».

В иллюстрациях к сентенции «накось выкуси» у «Анимации» по-прежнему недостатка нет. Мусорные кучи (чуть припудренные, правда, «трехгрошовым марафетом») становятся одной из главных примет пейзажа, а «каждой фразе на заборе» веры больше, чем в соборе. В то же время, до социопатии Кулясов нигде не доходит, а, напротив, костерит её адептов в маршевой «Майской». Москва тем и хороша, что позволяет постоянно держать себя в тонусе при любом раскладе. Отсюда – обилие духовых партий, которое является отличительной чертой альбома «ВО!».

Спокойнее Кулясов стал говорить о личном. Если в альбоме «Кругом враги» было несколько весьма нервных песен о любви («Уходи» и проч.), то в здесь отношения зачастую характеризуются одной-двумя многозначительными фразами («знаешь и сама нам давно пора поговорить» в «Голой зиме» да «мобильник – в стену на куски и отношения в клочья» в «Романе»).

Что касается эмоции восхищения, то она встречается в альбоме не так уж часто, но на этих «сокровенных комочках счастья» (из песни «Утопаем») зиждется вся новая работа «аниматоров». Когда Константин Кулясов наперебой с вокалистом «Плана Ломоносова» Александром Ильиным восхищается красотой куполов на солнце, все терзания отступают на задний план. Всячской похвалы заслуживает и оформление диска под Хохлому и Палех в одном флаконе, намекающее на то, что нам еще на нашей земле есть за что побороться!

