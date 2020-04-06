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Леона «На самом дне рождения»

17:51 6.04.2020 , Денис Ступников

Исполнитель: Леона, Название: «На самом дне рождения», Стиль: сибирский панк, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Леона – хрупкий цветок, без которого, однако, пейзаж российского рок-андеграунда был бы чрезвычайно блеклым. Певица запросто может выступать одна с гитарой или записываться в минималистичном трип-хопе (альбом 2012-го «Соль»). В песне «Допуск к полету» она на деле доказывает свою самодостаточность, имитируя звучание клавиш и ритм-секции с посощью вокализов и прихлопывания.

Но, конечно, всегда хочется большего. И в 2012-м Леона, будучи участницей аккомпанирующего состава дружественного Владимира Ареховского, подвигла этих же инструменталистов на запись собственного альбома.

Любимый Леоной сибирский панк встает здесь в полный рост. Перегруженные сыроватые гитары, выведенный на передний план моторный бас, общее ощущение зыбкости и недолговечности бытия невероятно узнаваемы. На нашем кассетнике не кончается пленка с поющими мертвецами, наши слова обернутся против нас же, на нас объявлена охот из которой вряд ли выйдешь живым… Не правда ли знакомо?

Леона и не пытается ретушировать собственные источники вдохновения. Выдержанная в духе «Гражданской Обороны» 90-х «Жизнь что сказка» содержит упоминание о «протоптанной тропинке Летова» и отсылает к излюбленной лидером «ГО» максиме «Жизнь как чудо». «Донную» интересно сопоставить с песней «Чернозёма» «Ненавсегда», только в передаче недолговечности человеческих чувств Леона идёт еще дальше, ставя под вопрос подлинность самого существования человека.

Ключ к пониманию этой концепции зашифрован в названии альбома. «На самом дне рождения» - это и день появления на свет, и самое дно подсознания, на которое не обходимо погрузиться, чтобы выйти обновленным. Помня о грядущем возрождении, Леона ни на секунду не забывает и Апокалипсисе. Поэтому ее «Настенька» (Анастасия с греческого – «воскрешающая»), прежде, чем обновить вселенную, упраздняет все четыре стороны и выключает свет в конце тоннеля.

Погружение в глубины духа всегда сопровождается ощущением горечи – ведь встреча со своими тайными пороками лицом к лицу не может не быть мучительной. Видимо, поэтому в песне «Лодочка», вода, в отличие от «Повести от Петра и Февронии» по разные стороны борта судна оказывается сладкой и горькой. Эта Вечная Женственность не только милует, но и карает. Лучше камнем на дно, чем лихорадочно барахтаться...

Обретая смирение камня, Леона открывает всем нам «запасные выходы в мир иной».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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