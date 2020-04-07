Пик Клаксон «Антология» (3 CD)

Исполнитель: Пик Клаксон, Название: «Антология», Стиль: панк-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Пик Клаксон» - яркий пример группы, которая вечно делала не то, чего от неё ожидали. Произошло это во многом из-за дружбы ее основателей Евгения «Эжена» и Олега «Бэбика» Лищенко с Егором Летовым. «Гражданская Оборона» на раннем этапе тяготела к нутряному панку, а «Пик Клаксон» упорно не желали укладываться в это прокрустово ложе.

Альбом 1989 года «Приют Святой Цецилии» небезосновательно сравнивали с «Аквариумом». Виолончели, флейты, треугольники, колокольчики создавали сомнамбулический саунд. Но за туманной многозначительностью сквозила едкая ирония. Недаром вотчина святой Цецилии (которая, как известно, покровительствовала музыкантам) названа «самым бесполезным из всех бесполезных искусств». Вегетарианство в «Будде №3» больше походит на какой-то моральный террор. И апофеозом «Эльф», где медитативное настроение равносильно топтанию на месте.

В том же году братья выпустили свой самый странный альбом «Ослиная голова», сравнимый уже не с «Аквариумом», а с взбесившимся «АукцЫоном». Если бы лакей Видоплясов из «Села Степанчиково и его обитателей» положил бы на свою музыку ночные кошмары Даниила Хармса, получилось нечто подобное. Мелодии распадаются на зазубренные шипы, за текстами сквозит разверзшаяся бездна.

Устав от постоянных упреков в отсутствии драйва, братья в тот же плодоносный для них год записали свой самый тяжелый альбом «Страна назначения – СССР». Но и это, по большому счёту, не панк, а взвинченный блюз и наивный рок-н-ролл. Тексты зубастые, однако, как следует из одной из песен, зубы уже лишились своего привычного места дислокации и рассыпались по асфальту.

Проросли они лишь спустя тридцать лет на затеянной издательством Bull Terrier трехдисковой антологии. Здесь всё, что мы должны знать о недооценённых омских самородках. Оцифровка производилась с записей из частных коллекций, поэтому качество местами оставляет желать лучшего. Зато оформление на высоте. Глядя на постоянно переползающие на другую сторону обложки авангардные картины, понимаешь, что творчество братьев Лищенко – нечто чуть большее, чем может показаться сразу.

