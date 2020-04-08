Morbidity / Putrefuction «Imperishable Hits»

Исполнитель: Morbidity / Putrefuction, Название: «Imperishable Hits», Стиль: панк-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

История этого релиза уходит в 2015-й год, когда саратовская группа Gods of Fecal, скооперировавшись с близкими по духу блэк-металлистами из Бурятии Morbidity, выпустила с ними на кассетах сплит-альбом. В итоге Gods of Fecal мутировали в коллектив под названием Putrefuction – и идею сплита было решено продолжить в виде CD-издания на новом качественном витке.

Зубодробилово и молотилка – вот что хочется сказать о творчестве обеих представленных здесь команд. Тем не менее, каждая группа имеет своё узнаваемое лицо, а вернее – оскал монстра. Morbidity, как это нередко бывает у улан-удинских групп, предлагают сыроватый взъерошенный саунд, действующий при этом тонизирующе. Вокальные экзерсисы разнообразны. Например, в треке «We Feel…» звучит голос, который мог бы принадлежать темнокожему рэперу, которого разудалые блэкари силком поставили к микрофону под угрозой перспективы содомии.

Полноценные композиции сменяются у Morbidity девятисекундными грайндкоровыми безделушками. Особое место уделено звукам взрывов и перестрелок, из которых и вырастают нередко композиции.

Саратовцы Putrefuction звучат безупречно. Особенно хорош методичный барабанщик, работающий на предельных скоростях. В группе целых два вокалиста, выбравших настолько специфический способ звукоизвлечния, что поначалу их упражнения кажутся хрюканьем и кряканьем на непрерывно работающей скотобойне. Что-то выделить сложно, но обращает на себя внимание песня «Rape The Embryon» - не только названием, но безысходными гитарными солягами.

Продемонстрировали Putrefuction и свою страсть к каверам, перепев даже наследие своего прежнего проекта Gods of Fecal. А два трека взяты с выступления на фестивале Metal Help Mission 11 (2007), выручка с которого пошла, между прочим, больным детям!

Так вот они какие – резиденты лейбла «Изоляция Рекордс», на лицо ужасные, добрые внутри…