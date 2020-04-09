Ойме «Штатол»

Исполнитель: Ойме, Название: «Штатол», Стиль: народный фолк, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Солистка группы «Ойме» Ежевика Спиркина посвятила свою жизнь популяризации финно-угорской культуры. Во времена, когда фольклорные экспедиции потихоньку стали уходить в прошлое, ей посчастливилось встретиться в 2011-м на казанском фестивале «Сотворение мира» с самим Дмитрием Медведевым и поделиться с ним проблемами оцифровки записей оригинальных народных песен на эрзянском и мокшанских языках. Результатом стали выставки и этот уникальный альбом.

Четыре десятка треков делятся на два раздела – «Приуроченные» и «Неприуроченные». В свою очередь, приуроченные песни посвящены православным и народным праздникам. Пение преимущественно хоровое и а капельное. Лишь некоторые масленичные песнопения звучат под окарину да свадьба в песне «Вай, матушка моя, родимая моя» гуляет под струнные. И в том, и в другом случае музыкальное сопровождение подчеркивает подобающий случаю избыток чувств.

Рождественские колядки весьма разнообразны по своему настроению: здесь и просьбы, и считалочки, и ролевые сценки. Великопостные песнопения аскетичнее и строже. Здесь чаще звучат старческие голоса подлинных хранителей традиций. Разнообразнее других семейно-обрядовый подраздел. Задорные напутствия в адрес молодых сменяются залихватскими застольными гимнами, которые уместнее всего исполнять и слушать в состоянии хорошего подпития. Но пикантнее всего – причитания родственников невесты, больше напоминающие погребальные плачи.

Особняком стоит сельский молебен «Благослови, Всевышний», наполненный искренней радостью и благоговением перед дарующим урожай Богом.

Невозможно слушать без чувства умиления подраздел, посвященный детям. Суть этих тёплых песен понятна даже без перевода: вот Ванечку заклинают от злых духов, вот Танечку баюкают…

Неподдельного нутряного драйва исполнен раздел «Неприуроченных» песнопений. Буквально разрывает от эмоций при прослушивании композиции «Баба Дарья, бабушка». Всё-таки группе «Ойме» удалось обрести ту самую «родовую свечу» (так переводится слово «Штатол»), которая полыхает ярко, но не сгорит вовек.

