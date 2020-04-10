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Летучий корабль «Горящий Турин / Эпизод №2 Свет»

20:50 10.04.2020 , Денис Ступников

Исполнитель: Летучий корабль, Название: «Горящий Турин / Эпизод №2 Свет», Стиль: рок, Год: 2020

Обложка диска. Предоставлено издателем

Православные батюшки – как правило, очень музыкальные по своей натуре люди. В честной компании они любят попеть хорошо поставленными голосами. Да и как иначе, если в храмовых службах множество мест (величания и т. п.), которые священник должен не проговаривать, а старательно пропевать.

«Летучий корабль» был великолепным музыкальным советским мультфильмом, но к нему никакого отношения данный релиз не имеет. Так называется группа батюшки Дмитрия Николаева. Но с музыкальным наполнением релиза тоже полный порядок. К записи отец Димитрий привлек лучших студийных музыкантов Москвы. Участник группы Гарика Сукачёва Дмитрий Варшавчик исполняет, например, гитарные партии в блюзовом и фанковом духе. Упругий бас, увы, ныне уже покойного музыканта «ЛЮБЭ» Павла Усанова звучит в песне «Где-то однажды». Ему же самому посвящена композиция «Тихо».

Аранжировки отличаются особой усложнённостью. Так, песня «Тень в реке», начинаясь как протяжная баллада с обилием симфонических инструментов, перетекает в итоге в забойный хард-рок. Есть в альбоме и инструменталы, среди которых выделяется клавишный пассаж «Перемена мыслей», который и впрямь помогает переключиться от мирской суеты на размышления о вечности.

Жизнь православного священника – это почти всегда непрекращающееся миссионерство. Тем не менее, отец Дмитрий никогда не позволяет себе в песнях прямолинейных назиданий. Некоторые его композиции вообще целиком и полностью посвящены профанной реальности. Среди них – «Сети / Ла-ла-ла», целиком и полностью состоящая из фрагментарной интернет-лексики. Язык не поворачивается назвать её даже пародией или карикатурой, но выстроена она так, что в эту виртуальную реальность погружаться не хочется.

Ещё одна особенность альбома – «документальные» звуки живой природы и обрывки записей реальных фраз имеют ничуть не менее важный смысл, чем песни. Так, в кульминационный момент песни «Ещё один день» всплывает фрагмент из подлинной проповеди протоирея Димитрия Смирнова: «Ты в аду, сынок, ты мёртв». Не менее важный камертон – бесхитростная ремарка и звучащая  от самого сердца молитва 99-летней бабушки Анны Алексеевны Талагаевой.

Отец Дмитрий Николаев и сам ни на миг не забывает, и нам напоминает о том, что искусство искусством, но  Дух дышит, где хочет и ответ на насущные вопросы Господь может нам послать каким угодно способом.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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