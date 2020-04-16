Epitaphy «Disastrous Grandeur 1993»

Исполнитель: Epitaphy, Название: «Disastrous Grandeur 1993», Стиль: дэд-метал, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

К середине 90-х отечественный метал начал потихоньку вновь поднимать голову. Выстоявшая вопреки всему «Ария» готовилась встретить вторую волну своей популярности. Появилась и масса сугубо андеграундных коллективов, которые выпускали причудливые релизы под эгидой КТР и MetalAgen Records.

В провинции тоже всё было в этом плане не так уж плохо. Саратовская Epitaphy (не путать с появившейся позже столичной хэви-командой «Эпитафия», осуществившая год назад небезынтересный релиз) записала в 1993-м шестипесенный альбом «Incognito Dissident». Стремясь улучшить результат, музыканты решили заново зафиксировать три песни оттуда в студии местной ГТРК.

Надо ли уточнять, что саратовские телевизионщики если не обломали, то изрядно сточили свои зубы о неведомый им доселе дэд-метал. Саунд вышел суховатым и пластмассовым, а запись – качественной, но выхолощенной. Разочарованные участники Epitaphy положили кассету на полку – да так и забыли об этом на долгих 26 лет.

Искатели всевозможных раритетов из «Изоляции Рекордс» восстановили историческую справедливость и наконец издали этот раритет на CD. Результат оцифровки стоит признать вполне пристойным, да и сами песни услаждают уши знатоков спасительным олдскулом.

Заглавная вещь – подлинный безысходный восьмиминутный эпик со сменами темпа, тем и настроений. Скоростная ««Incognito Dissident»» свидетельствует о том, что музыканты неплохо освоили каноны жанра. В финальной «Moon Celebration» царит такая неприкрытая экспрессия, что вокальные партии то и дело мутируют в произносимый взахлеб речитатив. Вообще голос Алексея «Злодея» Струкова забавляет сочетанием истовой яростности с какой-то детской растерянностью перед ужасами этого мира.

Релиз стоило явить миру хотя бы для того, чтобы удивленно воскликнуть: «Да, были люди в наше время!».

