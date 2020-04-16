]]>
]]>
Главная Музыка МузОбзор

Epitaphy «Disastrous Grandeur 1993»

18:18 16.04.2020 , Денис Ступников

Исполнитель: Epitaphy, Название: «Disastrous Grandeur 1993», Стиль: дэд-метал, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

К середине 90-х отечественный метал начал потихоньку вновь поднимать голову. Выстоявшая вопреки всему «Ария» готовилась встретить вторую волну своей популярности. Появилась и масса сугубо андеграундных коллективов, которые выпускали причудливые релизы под эгидой КТР и MetalAgen Records.

В провинции тоже всё было в этом плане не так уж плохо. Саратовская Epitaphy (не путать с появившейся позже столичной хэви-командой «Эпитафия», осуществившая год назад небезынтересный релиз) записала в 1993-м шестипесенный альбом «Incognito Dissident». Стремясь улучшить результат, музыканты решили заново зафиксировать три песни оттуда в студии местной ГТРК.

Надо ли уточнять, что саратовские телевизионщики если не обломали, то изрядно сточили свои зубы о неведомый им доселе дэд-метал. Саунд вышел суховатым и пластмассовым, а запись – качественной, но выхолощенной. Разочарованные участники Epitaphy положили кассету на полку – да так и забыли об этом на долгих 26 лет.

Искатели всевозможных раритетов из «Изоляции Рекордс» восстановили историческую справедливость и наконец издали этот раритет на CD. Результат оцифровки стоит признать вполне пристойным, да и сами песни услаждают уши знатоков спасительным олдскулом.

Заглавная вещь – подлинный безысходный восьмиминутный эпик со сменами темпа, тем и настроений. Скоростная ««Incognito Dissident»» свидетельствует о том, что музыканты неплохо освоили каноны жанра. В финальной «Moon Celebration» царит такая неприкрытая экспрессия, что вокальные партии то и дело мутируют в произносимый взахлеб речитатив. Вообще голос Алексея «Злодея» Струкова забавляет сочетанием истовой яростности с какой-то детской растерянностью перед ужасами этого мира.

Релиз стоило явить миру хотя бы для того, чтобы удивленно воскликнуть: «Да, были люди в наше время!».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации