Красные Звезды «Жiвой» (оригинал + тестовое издание)

Исполнитель: Красные Звезды, Название: «Жiвой», Стиль: психоделический панк, Год: 2019

Обложка оригинального тиража диска

В 2011-м минские «Красные Звезды» были живее всех живых. Возродившись в 2009-м почти в том виде, в котором были записаны их лучшие альбомы, они два года спустя сумели вернуть в свои ряды басиста Дениса Юбко. «Золотой состав» группы вновь был укомплектован на все 100% и готов к новым свершениям.

Программу было решено фиксировать в тон-зале студии «Беларусьфильм» живьем – наподобие пластинок «Арии» «2000 и одна ночь» и «Live in Studio». В случае с «КЗ» такая методика оказалась очень действенной, поскольку для участников группы важны чувства плеча и та самая синергия, которая дает потусторонний драйв и ощущение волшебства.

Получилось чудо, но чудо рукотворное, выстраданное, тщательно подготовленное. Примерно о том же речь идет в открывающей альбом песне «Лепесток»: вера в сверхъестествеенное исполнение желаний по-прежнему сильна, но «заклинания уже не действуют во сне», а реальность меняет подлинный героизм. Например – тот самый, который отправил в космос корабль «Восток» с первым человеком на борту.

Мотив «героики» вопреки всему в альбоме, конечно силён. Но о героизме на грани распада будет речь идти в следующем альбоме «КЗ» «Свобода 2012». «Секреты для новых орлят» до поры, до времени, надежно упрятаны в шкатулки. А пока герой пожинает плоды своих трудов. Наслаждаясь любовью («Зорачка»), весной («Майская»), приятными воспоминаниями («пленки»), вселенской радостью («Дети звезд»). Песни в основе своей стремительны, витальны и изобилуют партиями витального баса, ностальгического электрооргана, ураганных барабанов. В «Вечной мерзлоте» аранжировка имеет ярко выраженный симфонический привкус.

Путь альбома «Жiвой» вышел каким-то извилистым. Его презентация на высочайшем эмоциональном накале прошла в декабре 2011 года в Санкт-Петербурге, а москвичи концертной премьеры почему-то так и не дождались. Не увидел своевременно «Жiвой» свет и на физичских носителях – несмотря на то, что в том же 2011-м лидер группы Владимир Селиванов совершил символический акт, отправив болванку с альбомом самому себе с намерением издать его на CD.

Досадное упущение лейбл Bull Terrier исправил лишь летом 2019 года, выпустив «Жiвого» в слипкейсе, стилизованном под ту самую бандероль. Канонический вариант альбома дополнен синглом «Пленки», который ему предшествовал. Буклет с текстами содержит в том числе и альтернативную редакцию «Лепестка».

Внешний вид тестового тиража диска

Очень внушительным получилось тестовое издание «Жiвого» тиражом всего в 50 экземпляров: красный трей, отсутствие буклета или вкладыша и приклеенный прямо на стекло коробки бумажный маркёр с названием диска. А в выходных данных каждому участнику группы присвоена своя звезда: советская – Владимиру Селиванову, пентаграмма – Евгению Белову, солнцеворот – Денису Юбко и Маген Давид – Александру Фоко. Отличный ребус для разгадывания фантам на досуге!

Фото предоставлены издателем