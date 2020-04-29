Красные Звезды «Красное колесо»

Исполнитель: Красные Звезды, Название: «Красное колесо», Стиль: психоделический панк, Год: 2020

Обложка диска. Предоставлено издателем

Минские «Красные Звезды» считаются последователями Егора Летова однако безупречное чувство стиля и эстетизм давали некоторым критикам лет 15 назад упрекать их лидера Владимира Селиванова в гедонизме. Цитировалась при этом неизбежно песня «Рабы и рабовладельцы» с ее избыточной «барочной» образностью и центральным символом «скатерти-самобранки».

Однако в альбоме 1995 года «Красное колесо» «КЗ» бескомпромиссно расправляются с гедонизмом в первой же песне «Распродажа». Эффект закрепляется в следующем треке «Паутина» с красноречивым припевом: «Лучше жрать паутину».

«Красные Звезды» нередко (и ошибочно) причисляются к революционным романтикам, хотя Владимир Селиванов не раз говорил, что в 90-е годы его обращение к переломным эпохам русской истории носило экспериментальный характер. Важно было поставить человека в экстремальную ситуацию и проследить, как он будет себя вести. Те, на чьей стороне оказывалась смерть, и объявлялись беспрекословными героями.

Революционный пафос в «Красном колесе» — не более, чем декор. Конечно, перед заглавной песней диска звучит интернационал на испанском в трогательном исполнении Татьяны Мордвиновой. Но само «Красное колесо» — квинтэссенция тех испытаний, которые делают подлинного героя неуязвимым и несокрушимым.

Примерно из этой же серии и символ земляники из однодоменного трека, которая по факту оказывается ближе всего к Земле, но которую надо принести в жертву первой ради спасения этой же самой земли. Венчает парад метафизических символов искупительной жертвы «Звездопад», в котором описываемое природное явление становится воплощением личного Апокалиписа или или смерти, ведущей либо к перерождению погибшего, либо к радикальному изменению образа жизни и программы действия для тех, кто пока еще остался в материальном мире.

Многие песни с «Красного колеса» «переродились» позже в более совершенных аранжировках на других записях «Красных Звезд». Например, «Паутина» гораздо жестче и филиграннее звучит на бутлеге «Трибунал», а «Зона» монолитно вписалась в «Русский порядок».

Шаманское «Заклинание» Владимир Селиванов до сих пор с видимым удовольствием исполняет в рамках своей нынешней группы «Черная Ленточка», отмечая, что это одна из его самых сильных и сложных по музыкальной фактуре вещей.

«Красное колесо» впервые выпущено на диске в рамках антологии «Красных звезд». Издание радует наличием подвергнутого апгрейду советского плаката «Неграмотный — тот же слегой» и скрытым треком с акапельным исполнением песни «Остопи...» из одноименного альбома, переиздание которого мы тоже вскоре осветим.