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Вячеслав Бутусов перепел «Темную ночь» к 75-летию Победы

14:35 5.05.2020
Вячеслав Бутусов перепел «Темную ночь» к 75-летию Победы
Вячеслав Бутусов © KM.RU, Даниил Ремизов

Вячеслав Бутусов записал свою версию военной песни «Темная ночь» ко Дню Победы.

Изначально песня входила фильм 1943 года «Два бойца» в исполнении Марка Бернеса. Аккомпанирующим составом выступила электронная группа «Deadушки», с которой Бутусов записал 20 лет назад совместный альбом «Элизобарра-Торр». Режиссером видеоклипа стал Василий Чигинский.

Возможно, Бутусов исполнит эту ведь на своем онлайн-концерте 8 мая.

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Ранее «Темную ночь» исполняли такие рок-музыканты, как Федор Чистяков, Борис Гребенщиков, Сергей Галанин, группа «Дайте Два».  

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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05.05.2020, 18:08
Гость: полухохол

В любом исполнении профессионалов, это напоминание о войне,защитниках,погибших,тружениках, отдающих зачастую жизни на своем рабочем месте!Вечная им Память и Уважение!
05.05.2020, 18:03
Гость: Совершенно

Неинтересное исполнение, не спасают кадры военного Ленинграда, мимо ... не достало
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