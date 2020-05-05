Вячеслав Бутусов перепел «Темную ночь» к 75-летию Победы

14:35

Вячеслав Бутусов записал свою версию военной песни «Темная ночь» ко Дню Победы.

Изначально песня входила фильм 1943 года «Два бойца» в исполнении Марка Бернеса. Аккомпанирующим составом выступила электронная группа «Deadушки», с которой Бутусов записал 20 лет назад совместный альбом «Элизобарра-Торр». Режиссером видеоклипа стал Василий Чигинский.

Возможно, Бутусов исполнит эту ведь на своем онлайн-концерте 8 мая.

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Ранее «Темную ночь» исполняли такие рок-музыканты, как Федор Чистяков, Борис Гребенщиков, Сергей Галанин, группа «Дайте Два».