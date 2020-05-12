Проект Виктора Задорожного Стиходелика 2 «Высоко над явью»

Исполнитель: Стиходелика; название: «Высоко над явью»; стиль: псиделический рок; год: 2017

Обложка альбома. Предоставлена издателем

Первая «Стиходелика» целиком и полностью была посвящена стихам поэтессы с изломанной судьбой Ники Турбиной — и в этом альбоме ровным счетом не было ничего из просвечивающей сквозь внутреннюю форму слова психоделики. Во второй серии Виктор Задорожный значительно расширил диапазон задействованных поэтов — и запись сразу заиграла всеми красками.

Альбом создан под эгидой Вудстока и золотых 60-х. Две версии песни «Вудсток 69» - английская и русскоязычная — образуют композиционную раму альбома и вызывают ностальгию винтажным саундом а ля «Криденс». В том же стиле выдержан и рок-н-ролл «Midnight Rock». Есть в альбоме и песня на украинском «Не завидуй богатому», в основу которой положены стихи самого Тараса Шевченко. И от этого трека веет духов группы 5’Nizza.

Музыка чутко подстраивается под используемые тексты. Салонное стихотворение «К художнице» облечено в форму бардовского романса (тоже 60-е, но свои, родные). Во «Фрегате» на стихи Ивана Бунина ощутим привкус просоленного Черным морем греческого сиртаки. «Дерева» Ай Ци напоминают о «Воскресении» с вокалом Андрея Сапунова.

Исполняя песни на собственные стихи, Виктор Задорожный часто обращается к столичным реалиям. Его Москва похожа на своенравную даму, держащую глухую оборону против романтики. Солидарна с ней привередливая дама из песни «Мнёвники», дающая своему кавалеру отставку только за то, что он неправильно произносит название этого района. А Патриаршие пруды в одноименной песне не принимают посадку белых лебедей.

Полная противоположность подобным трибьютам столичному снобизму — детские песни Виктора Задорожного «Оле-Лукойе» и «Колыбельная для Полины». Звучат они так же бесхитростно, как и номера в музыкальных сказках под грифом 0+ в театрах средней руки. Но, возможно, именно эти песни заставят обратиться к этому альбому вновь.