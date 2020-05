Wolfpack «Wolves Reign»

Исполнитель: Wolfpack, Название: «Wolves Reign», Стиль: хард-рок, Год: 2017

Обложка альбома. Предоставлена издателем

Супергруппа Wolfpack выпускает уже четвертый альбом, однако ощущения конвейера при прослушивании диска не возникает. Гитарист Михаэль Фосс (Mad Max) и вокалист Марк Суини (Crystal Ball) знают, чем заинтриговать слушателя. Два суховато звучащих боевика в начале приятно ласкают слух, но не блещут ничем выдающимся — кроме олдскульной клавишной партии в «Run All Night».

Неожиданности начинаются с третьего трека «Blood Brothers», вгоняющего в транс этническими ритмами. А пауэр-металлическая «No Remorse» вызывает прилив эндофинов — не только благодаря сладкой мелодии, но и стилизованной под гусли партией синтезатора во вступлении. Вероятно, это самый хитовый номер альбома. Удивляешься, что музыканты кроют этой козырной картой, не дойдя и до середины альбома, но, как выясняетяся дальше, у них припасено кое-что еще.

«Scream of the Hawk» почти дотягивается до «No Remorse» своим победоносным настроем. Не дает отдышаться и следующий номер «The 100 Commandments», припевы которой способны тронуть даже самых бесчувственных металлюг. Эпик «Mother Earth» демонстрирует целую россыпь впечатляющих эффектов, включая женские хоры и акустические гитарные партии. А перед стандартной (но никак не проходной) финальной «I’m Onto You» музыканты расщедрились на еще одну партию сладкой ваты в виде помпезной «Tomorrowland».

Важно отметить и нетривиальное оформление альбома. Превратился персонаж с обложки в волка только потому, что надел на себя джинсовый жилет с тотемным животным или же его сущность оборотня обусловила такой выбор одежды? Ответа нет, но альбом однозначно утешит тех, кому время от времени хочется повыть на Луну.