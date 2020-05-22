Путти «День чихуахуа»

Исполнитель: Путти, Название: «День чихуахуа», Стиль: панк-рок, Год: 2019

Обложка альбома. Предоставлена издателем

Дети и собаки — наиболее зависимые от взрослых людей существа. Но иногда, чтобы почувствовать себя в своей стихии, они слетают с катушек и устраивают себе праздник непослушания. Этими вибрациями, вероятно, подпитывалась новосибирская панк-группа «Путти» при создании альбома «День чихуахуа».

Под это дело подведена даже какая-никакая теоретическая база: в Intro вокалист группы Александр Чиркин застольным голосом распевает переделанную песню из фильма про неуловимых мстителей, где речь идет о поменявшихся приоритетах после распада СССР и смене идеи коммунизма на кущи Эдема.

Рай «Путти» понимают по-своему: не как Царствие небесное, а как потакание собственным инстинктам, которыми как раз живут и дети, и собаки. Рефлексы что ни на есть самые низменные: в «Эксгибиционизме» великовозрастный детина продолжает пугать приличных девушек в парках, герой «Ободка» включает эротические фантазии при взгляде на сидение унитаза, а в «Чебуречном соке» ставится размашистый знак равенства между быстрым сексом и фастфудом.

Весь этот цирк приправлен социальной критикой. Навести мосты между похотью отдельно взятого человека и злобой дня помогает кавер на песню группы «Джек и Потрошители» «Лето» где городской зной способствует снижению интереса к прекрасным дамам и провоцирует мысли о таджиках, привычных к духоте. Тема продолжена в «Толерантной», в которой недавно выстроенная чайхана мешает в полной мере насладится герою приближением весны.

Вторая половина альбома кажется более невразумительной, чем первая. Полный шабаш царит в «Шабачьей свадьбой», в основу которой положена мелодия из фильма «Грязные танцы». Странная попытка скрестить рецепт яблочного блюда с кавером на «Яблоки на снегу» наблюдается в «Яблыках». Финальная «Мгамбэ» вообще представляет собой негритянский гимн благоуханным женским ногам (Валерий Брюсов со своим одностишием «о закрой свои бледные ноги» вертится в гробу).

Альбом «День чихуахуа» похож на ящик с детскими игрушками, где все перемешано и переломано настолько, что невозможно всё расставить по местам. « Чтобы осознать всю глубину написанного, должны пройти годы…», - обещает в сопроводительном тексте к альбому Александр Чиркин. Спасибо, но вряд ли...