Красные Звезды «Осто…» (подарочное издание + тестовый вариант)

Исполнитель: Красные Звезды, Название: Осто…», Стиль: психоделический панк, Год: 2020

Обложка основного издания альбома

«Красные Звезды» неоднократно менялись сами (в плане стилистики и подачи) кардинально меняли других... Но их константы - Родина, Подвиг, Смерть, преодоление - были застолблены уже в первом альбоме «Остопи…» - неровном и нервном, зыбком и зябком, плакатом и наплевательском. Одни и те же песни нередко кочевали у КЗ из релиза в релиз ради улучшения результата и качественного скачка, после которого уже казалось бы знакомая вещь не просто видоизменяется, а превращается в нечто иное - новое самостоятельное произведение. А в «Остопи…» количество раритетов зашкаливает.

Даже на раннем этапе группу нельзя было воспринимать как выразителей определенной идеологии. Привычные для русского рока мифологемы выворачивались наизнанку - чего уж говорить о тех вещах, которые кто-то по наивности мог принять за агитки. Вот яркий пример: песня с рефреном «пусть будет суицид» носит название «Избавь себя от нас», а, стало быть, это никакой не призыв, а сарказм. К тому же Владимир Селиванов как-то обмолвился, что в ней использована мелодия из поп-хита французской певицы Ванессы Паради, благодаря чему драматизм улетучивается окончательно.

Серьезная и прямолинейная «За Родину» соседствует здесь с нигилистической «На все четыре», отчасти объясняющей, почему красные звезды считаются одними из самых последовательных продолжателей дела непревзойденного мастера оксюморонов Егора Летова. Впрочем, здесь эта параллель не выпячивается, а, напротив, существует где-то на периферии слушательского восприятия. В итоге самые сложные и оригинальные песни «Восхождение» и «Откровение» оказываются миниатюрами, на которые не каждый обратит внимание. А ведь это если не ключ ко всему альбому, то путеводная нить!

Но конечно, тем, кому нужны маячки и незыблемые ценности, тут тоже есть, чем поживиться. «Я - русский националист», - любит повторять Владимир Селиванов, а ведь люди его поколения эту самоидентификацию выстрадали, пропустив через себя весь ужас октября 1993-го. Об этом героический реквием «Помни», где уже нет места двусмысленности и стебу.

Многие идеи «Остопи…» аукнутся в одном из вершинных альбомах КЗ «Чума». Вступление к Избавь себя от нас станет основной темой Баррикадной любви. А сама «Чума», при всей ее видимой простоте всего три строчки + спич из «Жизни Клима Самгина» Максима Горького) станет ближе и понятнее в той реальности, где слова «карантин» и «изоляция», вошли, увы, в активный лексикон.

Обложка тестового издания альбома

Тестовый тираж альбома оформлен, как обычно лаконично и многозначительно. Для таких эксклюзивная издательство Bull Terier обычно приберегает авангардную стилистику. Теперь настала очередь серийности имени Энди Уорхола, но не с легкомысленной поп-артовой начинкой, а свинцовым налетом навязчиво повторяющихся психопатических состояний.

Иллюстрации предоставлены издателем