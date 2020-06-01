Лакмус «Сердце в клетке»

16:40

Группа «Лакмус» выпустила клип на песню «Сердце в клетке» с будущего седьмого альбома

Клип снят согласно тенденции последних двух месяцев — дома в изоляции, на айфон, без дорогих павильонов и локаций. На этом сходство с остальными музыкантами находящимися в той же ситуации заканчивается — клип снят по технологии Memoji, музыканты сами выступили режиссерами клипа.

Песня «Сердце в клетке» — первый сингл с с будущего альбома коллектива, полностью записана на домашней студии музыкантов и сведена в Лос-Анджелесе их постоянным саунд-инженером Джимом Монти (Korn, Strokes, Metallica, Srillex).