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Лакмус «Сердце в клетке»

16:40 1.06.2020
Лакмус «Сердце в клетке»
Обложка интернет-сингла. Предоставлено издателем

Группа «Лакмус» выпустила клип на песню «Сердце в клетке» с будущего седьмого альбома

Клип снят согласно тенденции последних двух месяцев — дома в изоляции, на айфон, без дорогих павильонов и локаций. На этом сходство с остальными музыкантами находящимися в той же ситуации заканчивается — клип снят по технологии Memoji, музыканты сами выступили режиссерами клипа.

Песня «Сердце в клетке» — первый сингл с с будущего альбома коллектива, полностью записана на домашней студии музыкантов и сведена в Лос-Анджелесе их постоянным саунд-инженером Джимом Монти (Korn, Strokes, Metallica, Srillex).

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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