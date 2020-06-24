В Барселоне прошел оперный концерт для растений

14:32

Оперный театр Барселоны «Лисео» дал необычный концерт, зрителями которого были исключительно растения.

Все 2292 места в зале были заняты пальмами, фикусами и другими представителями флоры, сообщает «Мир 24». Репертуар был подобран подходящий моменту – «Хризантемы» Джакомо Пуччини. После концерта растения были розданы медикам больницы Барселоны, боровшимися с коронавирусом.

Организаторы концерта хотели этой акцией показать, насколько в период пандемии хрупкой может быть человеческая жизнь, как зритель перестает быть зрителем, а люди без доступа к музыке вынужденно начинают вести растительный образ жизни.