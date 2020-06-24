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В Барселоне прошел оперный концерт для растений

14:32 24.06.2020

Оперный театр Барселоны «Лисео» дал необычный концерт, зрителями которого были исключительно растения.

Все 2292 места в зале были заняты пальмами, фикусами и другими представителями флоры, сообщает «Мир 24». Репертуар был подобран подходящий моменту – «Хризантемы» Джакомо Пуччини. После концерта растения были розданы медикам больницы Барселоны, боровшимися с коронавирусом.

Организаторы концерта хотели этой акцией показать, насколько в период пандемии хрупкой может быть человеческая жизнь, как зритель перестает быть зрителем, а люди без доступа к музыке вынужденно начинают вести растительный образ жизни.

Темы: Коронавирус, Барселона, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки
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24.06.2020, 16:52
Гость: Шило

Как говорится, слов нет! Одни тычинки и пестики!!!
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