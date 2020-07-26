Настройка пианино: все, что вам нужно об этом знать

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Музыкальные инструменты - это очень тонкое оборудование, которые требует к себе бережного отношения и соблюдение правил использования

При этом у каждого инструмента в этом плане свои потребности и предпочтения. Так, например, для пианино нужно регулярно проводить настройку.

Для решения этой проблемы лучше всего - обратиться к специалисту, настройщику. Все потому, что для проведения аналогичных работ требуется специальный уровень подготовки, определенные знания и, желательно, опыт. В таком случае за свой инструмент точно можно будет не переживать. Познакомиться с данной услугой можете на masterpianino.ru›restavraciya-pianino.

Особенности настройки

Перед тем, как обратиться к специалисту, следует учесть несколько особенных моментов самого процесса. В это число входят такие:

Насколько часто придется настраивать пианино? Этот вопрос возникает чаще всего. Опытный настройщик скажет, что процедуру рекомендуется проводить хотя бы раз в год. Оптимальный вариант - раз в полгода.

Когда лучше всего пригласить специалиста? Если вы решили делать настройку два раза в год, то лучше всего приглашать мастера в начале отопительного сезона и в конце. Именно в эти периоды времени наблюдается наиболее частые проблемы со звучанием пианино.

Как подобрать хорошего настройщика? Очень важный момент касается выбора специалиста. Потому что тот, которые делает работу некачественно, может не только не помочь инструменту, но еще и навредить. У хорошего мастера должен быть опыт работы, положительные отзывы от других клиентов, обширная база знаний по пианино и его настройки, а также наличие всех необходимых инструментов. Если все будет при нем, то можно без опасений доверять ему.

Настройка пианино - так ли она нужна?

А может быть можно не настраивать? Тут ответ один - нет, нельзя. Изменения в микроклимате окружающей среды (даже незначительные) оказывают влияние на силу натяжения струн. В итоге инструмент расстраивается, звучание становится не таким чистым, играть на нем становится просто невозможно.

По итогу видно, что если оставлять пианино без регулярного процесса настройки, то оно будет просто стоять мертвым грузом, потому что та музыка, которая должна быть, на нем не получится. Конечно, процедура платная, и у хороших мастеров стоимость будет достаточно высокой. Но результат того однозначно стоит. Так что лучше заплатить, а потом уже наслаждаться звучанием музыки.