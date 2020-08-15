Дельфин. Электронная программа на корабле, 27 августа, Причал Крымский мост

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Первый полностью электронный проект Андрея «Дельфина» Лысикова Механический Пес был представлен 14 августа

Материал проекта был создан и записан в период с начала марта по конец апреля 2020 года в Москве в условиях домашней самоизоляции. По словам артиста это время и ситуация были использованы, чтобы наконец-то сделать то, что очень давно хотелось сделать. «Я часто выступаю как ди-джей и в своих сетах играю подобную музыку. Мне всегда не хватало времени сделать что-то похожее самому». Также в проекте принимал участие мультиинструменталист Сергей Лебедев, последние десять лет работающий с «Дельфином» как студийный музыкант. Звучание проекта основано на одном из самых интересных стилей современной электронной музыки - ЭЛЕКТРО, и дополнено ритмическими структурами фанка.

Название альбома «ТЕМПЕРАТУРА ГОРЕНИЯ БУМАГИ» отсылает нас к пророческому роману великого американского фантаста Рея Бредбери. Отдельные строки этого удивительного произведения, используемые в качестве голосовых рефренов, дают сильную эмоциональную окраску каждому из треков.

Выступление Дельфина с новой программой состоится 27 августа на открытой палубе океанского лайнера, плывущего по Москве-реке. В этот вечер вас ждет два разных, не похожих друг на друга выступления, впрочем, как и всё творчество Дельфина — сначала полноценный живой концерт, а затем, на обратном пути — авторская электронная программа, приуроченная к выходу нового альбома проекта «Механический Пёс».