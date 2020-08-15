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Дельфин. Электронная программа на корабле, 27 августа, Причал Крымский мост

00:46 15.08.2020
Дельфин. Электронная программа на корабле, 27 августа, Причал Крымский мост
Афиша. Предоставлена организаторами

Первый полностью электронный проект Андрея «Дельфина» Лысикова Механический Пес был представлен 14 августа

Материал проекта был создан и записан в период с начала марта по конец апреля 2020 года в Москве в условиях домашней самоизоляции. По словам артиста это время и ситуация были использованы, чтобы наконец-то сделать то, что очень давно хотелось сделать. «Я часто выступаю как ди-джей и в своих сетах играю подобную музыку. Мне всегда не хватало времени сделать что-то похожее самому». Также в проекте принимал участие мультиинструменталист Сергей Лебедев, последние десять лет работающий с «Дельфином» как студийный музыкант. Звучание проекта основано на одном из самых интересных стилей современной электронной музыки - ЭЛЕКТРО, и дополнено ритмическими структурами фанка.

Название альбома «ТЕМПЕРАТУРА ГОРЕНИЯ БУМАГИ» отсылает нас к пророческому роману великого американского фантаста Рея Бредбери. Отдельные строки этого удивительного произведения, используемые в качестве голосовых рефренов, дают сильную эмоциональную окраску каждому из треков.

Выступление Дельфина с новой программой состоится 27 августа на открытой палубе океанского лайнера, плывущего по Москве-реке. В этот вечер вас ждет два разных, не похожих друг на друга выступления, впрочем, как и всё творчество Дельфина — сначала полноценный живой концерт, а затем, на обратном пути — авторская электронная программа, приуроченная к выходу нового альбома проекта «Механический Пёс». 

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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