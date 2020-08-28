Зодчие «Злобные старикашки»

Исполнитель: Зодчие, Название: «Злобные старикашки», Стиль: рок, Год: 2019

Не такие уж они и злобные эти старикашки! Вполне себе милые люди прошли через группу «Зодчие» – Валерий Сюткин, Александр Шевченко, Юрий Лоза (гусары, молчать!) Идейный вдохновитель коллектива Юрий Давыдов многого лет подряд занимался организацией «Арт-футбола» и, судя по всему, неплохо себя чувствовал в этом амплуа.

Не желая выезжать на раскрученном имени, вновь собранная группа Юрия Давыдова дала пробное выступление в рамках «Арт-футбола» год назад в «Парке Горького» под вывеской «Злобные старикашки». Тест-драйв был признан удачным, и уже осенью с таким названием был выпущен альбом «Зодчих» с пышной презентацией в столичном «ГлавКлубе».

Пластинка начинается с песни «Глядь!!!», описывающей вечеринку бывших выпускников. Название сигнализирует о многом: на протяжении всего альбома «Зодчие» будут балансировать между скабрезностью и ностальгией. Взять следующую песню «В 10-б не слушали ЛЮБЭ», где вечеринка одноклассников продолжается, и после 50-ти грамм ее учстники переходят от общих тем к рассказам, кто как устроился по жизни. ЛЮБЭ они не могли слушать по возрастным причинам, но, как следует из проигрыша, предпочитали «Шизгару», что, в общем-то тоже далеко от андеграунда.

Однако «Зодчие» и не думают кичиться своей элитарностью. Столичный маршрут в «Московском ФАкстроте» (с вокалом милейшего Александра Белоносова, хорошо себя проявившего не только в титульной группе, но и в «Ва-Банке» с «Кабинетом») ограничивается вполне себе туристическим пятачком из Эрмитажа, Каретного Ряда и Петровки (чур нас, чур!). Зато с нескрываемым достоинством Белоносов поет: «Мы говорим всегда на А – и это наш культурный код».

Далее фокстрот сменяется остросоциальным рок-н-роллом «Секс-драйв» об истории среднестатистической содержанки (как раз уже не говорящей на А) и ерническим твистом («Твист мимо нас»). Вторая половина альбома выдалась более спокойной, хотя здесь есть, например, вполне себе провокационное послание «Провод для Шнура». Но накал не сбавляется до конца альбома за счет заводной «Мафии» и еще одного забавного каламбура «Конец Света». А в последней песне – что называется, шапки прочь! Исполненная Юрием Давыдовым под гитару «Ветераны возвращают ордена», уже не допускающей никаких посторонних трактовок.

Ветераны снова в строю и, при желании, запросто составят конкуренцию молодым...



