Врачи спасли жизнь лидеру группы «Элизиум»

Ежегодно группа «Элизиум» играет в День космонавтики настоящий межгалактический концерт

В этом году мероприятие было тоже запланировано, но в апреле, когда все оказались запертыми в своих домах, было не до таких изысков. Выступление переносилось — и в итоге выпало на 28 августа, когда «Элизиум» обычно играет уютный клубный концерт а родном Нижнем Новгороде.

В Москве тоже удалось совместить камерную атмосферу с космическим размахом. Во всяком случае, клуб Gypsy, представляющей собой нечто среднее между массовой дискотекой и хипстерской террасой, очень располагал к подобным трансформациям. Невероятно впечатляло начало концерта, когда на сцену вышел Александр «Пропеллер» Телехов и под электронный аккомпанемент на фоне трех сплошных плазменных экранов исполнил «Кровь земли», к финалу которой к нему присоединились и остальные музыканты.

«На обратной стороне», «Расскажите птицы», «Словно Будда» и «Дождь». как нельзя лучше способствовали вхождению публики в концертный угар. Космическую тему концерта поддержала «За лунный край», объявленная Телеховым как «обновленная новая песян». Изменениям подверглась и более старая «Слезы-зеркала», состяовшая теперь из трех частей — балладной, электронной и металлической. Все эти новации вызывали лщущение мурашек по коже — равно, как и душераздирающая партия виолончели Егора Баранова в «Стрелки на часах бегут по кругу».

После «Ослепительного мира» лидер и басист «Элизиума» Дмитрий «Дракол» Кузнецов обратился к зрителям с важным сообщением. Весной, когда он лежал в клинике Бакулева, врачи скрепя сердце отпустили его сыграть концерт в Самаре в начале марта. Все шло к тому, что это выступление могло бы стать для музыканта последним. В середине апреля Драколу сделали операцию, после которой он долго восстанавливался, а бас-гитару взял в руки лишь неделей раньше столичного шоу. Кузнецов не просто горячо благодарил врачей Павла и Виктора за спасение своей жизни, но и позвал их на концерт, и они с удовольствием приняли предложение.

После таких подробностей особенно остро ощущаешь хрупкость бытия. «Элизиум» тоже сделал на этом акцент, исполнив взволнованные социально ответственные вещи «Живе, Беларусь!» и «Не носи погоны». «Становитесь врачами, а не ментами!» - доверительно посоветовал Дракол, отыграв последнюю из них.

Вскоре тревога о судьбах мира сменилась демонстрацией возможностей группы-трансформера, когда Пропеллер и Дракол покинули сцену, а остальные справились своими силами, сыграв «Алкогольную», «Губы горят» и несколько других проверенных боевиков «Элизиума». Примеривший на себя роль фронтмена Егор Баранов пообещал, что с этого момента концерт пройдет по накатанной, без неожиданностей. Но все же форс-мажоры были. Так парни почему-то так и не смогли сыграть «Круглый год», хотя зал горячо поддержал начало новой песни.

Вышедший с гитарой Пропеллер, как и обещал, сделал упор на космической и сказочной тематике. В начале третьего часа концерта «Элизиум» вновь предстал в полном составе, чтобы показать «Интересно», «Острова», «100% хит» и нескольких других деликатесов. Дракол настоятельно советовал фанам приобретать винил с альбомом «Космос» и пообещал вернуться в Москву с юбилейным концертом в «Стадиуме» 28 ноября.