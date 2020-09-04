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Radio Чача, 10 сентября, Crystal Hall

21:39 4.09.2020
Radio Чача, 10 сентября, Crystal Hall

В разное время он присваивал себе звания Кандидата в Президенты РФ и «Панк-рокера и алкоголика»

Он засыпал на сцене и призывал «никогда не доверять тому, кто старше 30». Теперь Александру «Чаче» Иванову самому исполняется 52 года,  но ведет он себя по-прежнему, как будто ему 25.

Своей жизнью он доказывает, что цифры – это только цифры и они легко меняются местами! Самый харизматичный и экстравагантный панк-рокер страны отпразднует 52-летний юбилей на сцене клуба Crystal Hall концертом своей группы Radio Чача!

В последние годы Radio Чача не часто радует поклонников концертами - предпочтение отдаётся основной группе юбиляра - НАИВ. Поэтому данное выступление будет эксклюзивным вдвойне!

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Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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