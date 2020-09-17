Путти «Дети как дети»

Исполнитель: Путти, Название: «Дети как дети», Стиль: панк-рок, Год: 2019

Ро-музыканты — вечные дети, это известно всем. Недаром иногда этот принцип понимается буквально. Например, белорусская группа «Серебряная свадьба» записала несколько альбомов с привлечением сугубо детских инструментов. А новосибирские панки «Путти» в далеком 1985 году маскировали под всевозможными ребячествами свое элементарное неумение играть.

«Редкое и полное дерьмище, но огромная радость для коллекционеров», - самокритично аттестует данный курьез лидер «Путти». Слушать это действительно невозможно, потому что атональный вой у нас, вестимо, песней зовется, но не до такой же степени. Однако, стоит взглянуть на релиз чуть под другим углом, как он тут же заиграет всеми красками.

Песня «Осторожно, дети!» построена на многократном повторении заглавной фразы и англифицированной «бэйби». И мы понимаем, что перед нами интересный эксперимент: то, что в западном рок-н-ролле выглядит как эротичное посвящение желанной женщине, у нас прекращается в какой-то кондовый предупреждающий знак.

Из той же серии и выкрик «Аллилуйя» в производственной драме «Мчит бульдозер». В американском блюз-роке этот клич — наивысшее проявление экстаза, имеющий к тому же явно религиозное происхождение, поскольку позаимствован из госпела. У «Путти» же «аллилуйя» всего лишь синонимично пролетарскому лозунгу «слава труду!»

Если тяжелые западные группы нередко исповедовали культ грубой силы и сверхчеловека, то новосибирцы посвятили своего «Супермена» дебиловатому передовику производства. В этом смысле песня стала прообразом «Супермена» «Ва-Банка» и даже «Суперхозяина» «НОМа».

«Дети как дети» кажется пророческим альбомом, предсказавшим многие тупиковые современные направления. Та же «Осторожно, дети!» воспринимается как предвосхищение нудного рэперского бубнежа. «Сирень» - аналог выхолощенного шансона, выросшего из пошловатых ресторанных романсов.

При всей своей беспомощности, эта запись местами содержит дивные перлы. Органная партия в «Мой племянник дебил» феноменально схожа со звучанием этого инструмента в альбоме Егора Летова «Сто лет одиночества». Мелодия «Ля-ля-ля» родственна «Сказочной тайге» «»Агаты Кристи».

Оформление полностью соответствует его содержанию: обложка будто нарисована маркером рукой недозрелого подростка. Чем бы дитя ни тешилось...