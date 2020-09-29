Сборник «Рок-коммуна»

Исполнитель: Разные, Название: «Рок-коммуна», Стиль: рок, Год: 2020

Московская Рок-коммуна позиционирует себя как содружество музыкантов «левого» толка. Для участников этого движения жизненно важно принимать участие не только в музыкальных, но и в политических, экологических и антизастроечных акциях. Но, в отличие от многих выродившихся акционистов, типа Femen и Pussy Riot, у рок-коммунаров все в порядке с содержательной составляющей творчества.

Помимо неутомимых энтузиастов из группы «Эшелон», без которых этого сборника, скорее всего, попросту бы не было, из участников сборника также еще, более-менее на слуху группа «Аркадий Коц», основанная поэтом Кириллом Медведевым и названная (совсем, думается, не случайно) в честь пролетарского поэта, автора русского текста «Интернационала».

В сборнике «Аркадий Коц» представлен двумя песнями. Антивоенная «К девчонке иди» своим «еврейским» звучанием будто оправдывает название группы. Но перед нами — интернационалисты, поэтому в песню весьма кстати инкорпорированы фрагменты из «Комбата» ЛЮБЭ и народной «Порушки-парани». Еще креативнее сделана песня «Звезда», решенная в виде диалога социально активных парня и девушки, описывающих сложную эволюцию от фашистского мировоззрения к коммунистическому. Кому-то эта проблема может показаться надуманной, но рок-коммунары весьма озабочены легализацией нацистской символики нашими славянскими соседями, поэтому песня наглядно демонстрирует тупиковость подобного пути.

Женщины в роке нередко дают фору мужчинам. Это можно было заметить хотя бы по отношению к конфликту на Юго-Востоке Укрианы, когда Чичерина, Мара и Юта подали пример и словом, и делом, выступив в поддержку ДНР. Во многом задают женщины тон и в этом сборнике. Без вокалистки группы «Аркадий Коц» Марии Богомоловой «Звезда» бы не получилась столь искрометной. А солистка группы «Утро в тебе» Ольга Полякова очень убедительно в песне «Л.М.К.» критикует происки заправляющего телевидением Старшего Брата и заявляет в приоритете «любви, молодости и коммунизма».

В отличие от обволакивающих песен «Утра в тебе», творчество группы «Строки и Звуки» отдает маскулиностью и брутальностью. В ее творчестве можно уловить влияние Александра Чернецкого из «Разных Людей».

Центральное (во всех отношениях) место в сборнике занимают две песни энтузиастов из «Эшелона». «Матросский ветер» представляет собой вариацию на тему моряцкого «Яблочка», лишенного игривого настроения. Нам дают понять, ценой каких потерь завоевывалось то, о чем пелось в частушках с такими шутками-прибаутками.

Вторая песня «За Советскую Родину» - подлинный эпик, по которому можно изучать историю СССР. Изюминка этого и без того грандиозного полотна — фрагмент поэмы великого русского поэта Юрия Кузнецова «Сталинградская хроника. Оборона» (глава «Отход»). Стилистически этот фрагмент четко пригнан к основному тексту авторства лидера «Эшелона» Дмитрия Черного. Особенно здорово перекликаются кузнецовские строки о наводке танкиста с призывом Черного не терять прицел «Авроры».

Все бы хорошо, но «За Советскую Родину» задает в сборнике такую высокую планку, что оставшиеся три трека после этой монументальной композиции просто теряются. Впрочем, венчающий компиляцию коллективный номер «Заря» получился довольно симпатичным, особенно, когда дело доходит до аллюзий с «Дверью в Лето» Роберта Хайнлайна.