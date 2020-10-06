LOUNA (внезапная акустика), 11 октября, ДК Горбунова
Поэтому 11 октября музыканты снова выступят в столице, но на этот раз с акустической программой.
Песни группы, исполненные в акустике, всегда очень тепло воспринимаются слушателями. К примеру, видео на акустическую версию песни «Полюса», набравшей большую популярность не только среди поклонников команды, но и тех, кто с творчеством LOUNA был не знаком, по количеству просмотров на YouTube уже обогнало ее оригинал.
Для этого внезапного акустического концерта вновь был выбран легендарный ДК Горбунова. В его атмосферном зале с просторным партером и вместительным сидячим балконом зрители услышат не только любимые композиции, но и акустические версии двух песен с нового альбома «Начало нового круга», которые прозвучат вживую впервые.