LOUNA (внезапная акустика), 11 октября, ДК Горбунова

16:53

Группа LOUNA, совсем недавно отыгравшая с аншлагом в московском клубе Gipsy, уже успела соскучиться по живым концертам!

Поэтому 11 октября музыканты снова выступят в столице, но на этот раз с акустической программой.

Песни группы, исполненные в акустике, всегда очень тепло воспринимаются слушателями. К примеру, видео на акустическую версию песни «Полюса», набравшей большую популярность не только среди поклонников команды, но и тех, кто с творчеством LOUNA был не знаком, по количеству просмотров на YouTube уже обогнало ее оригинал.

Для этого внезапного акустического концерта вновь был выбран легендарный ДК Горбунова. В его атмосферном зале с просторным партером и вместительным сидячим балконом зрители услышат не только любимые композиции, но и акустические версии двух песен с нового альбома «Начало нового круга», которые прозвучат вживую впервые.