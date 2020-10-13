Василий Васин («Кирпичи»), 16 октября, «Китайский летчик Джао Да»
Отмечающие в этом году 25-летие «Кирпичи» нынче по праву носят культовый статус, ведь, по сути, именно они одними из первых в стране (наряду с Дельфином) придумали объединить альтернативный рок с хип-хопом, да так, что несогласных с подобным кровосмешением не оказалось. Их называли флагманами молодёжной культуры 90-х, в арсенале у питерцев не один десяток забористых хитов, но, что самое главное, и сегодня команда умудряется со знанием дела выносить мозг слушателям, снимать концептуальные клипы и записывать треки на злобу дня.
Вася Васин выступает не только в рамках группы, но и сольно. Не далее как в 2015-м он вместе с группой Blues Doctors записал альбом «В ритмах синевы», а до этого выпустил ещё несколько добротных пластинок, нашпигованных язвительной лирикой. Альбом «Триумф», вышедший чуть более года назад был тепло встречен публикой и критиками а трек «Слабый пол» попал в ротацию Нашего Радио!
Идеолог «Кирпичей» не устаёт радовать поклонников и сольными концертами, на которых всегда можно рассчитывать на новейшие авторские творения, рэпкор-классику группы в необычных версиях и забытые песни из лихих 90-х, которые обычно на электрических концертах не исполняются.
Концерт в Китайском Летчике всегда уникален, и связано это с особым личным отношением Царя Василича к данному культовому заведению! Подготовка к концерту 16 октября идет полным ходом, но Василий не раскрывает деталей, и анонсирует данное шоу как «Концерт – загадка».