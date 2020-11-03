Kisel (презентация мини-альбома), 5 ноября, Live Stars

18:06 3.11.2020

5 ноября в клубе Live Stars (Москва) состоится презентация мини-альбома (EP) «Поверь в себя!» группы #Kisel

Группа набрала популярность после выпуска нашумевшей песни «Власть», которую запретили в Белоруссии.

На данной презентации песня «Власть» впервые прозвучит для живой публики.

На концерте прозвучат, как ранее вышедшие песни, так и новые песни, вошедшие в данный EP, а также песни, которые выйдут на полноценном альбоме группы в 2021 году.

На концерте ожидаются звездные гости, которые совместно с группой исполнят композиции группы #Kisel.

Для всех представителей СМИ будет организован фуршет (легкие закуски, напитки, алкоголь).

После концерта пройдет автограф-сессия.

Но это еще не все!

Вы сможете увидеть презентацию нескольких клипов группы и еще раз насладиться дерзкой и модной песней «Мы – новое поколение!», данный сингл после выхода в свет приобрел свой огненный окрас – в сторону музыкантов посыпались обвинения, что слова в песни направлены на призыв к революции, ее сравнивают с песней «Перемен» Виктора Цоя, хотя сами музыканты всегда говорят о призыве людей к переменам внутри себя.

Группа #Kisel только начинает набирать обороты, у вас есть уникальная возможность именно сейчас поддержать коллектив, и он всегда в будущем будет работать с вами на самых дружеских и партнёрских условиях!

Фото предоставлены организаторами концерта