Kisel (презентация мини-альбома), 5 ноября, Live Stars
Группа набрала популярность после выпуска нашумевшей песни «Власть», которую запретили в Белоруссии.
На данной презентации песня «Власть» впервые прозвучит для живой публики.
На концерте прозвучат, как ранее вышедшие песни, так и новые песни, вошедшие в данный EP, а также песни, которые выйдут на полноценном альбоме группы в 2021 году.
На концерте ожидаются звездные гости, которые совместно с группой исполнят композиции группы #Kisel.
Для всех представителей СМИ будет организован фуршет (легкие закуски, напитки, алкоголь).
После концерта пройдет автограф-сессия.
Но это еще не все!
Вы сможете увидеть презентацию нескольких клипов группы и еще раз насладиться дерзкой и модной песней «Мы – новое поколение!», данный сингл после выхода в свет приобрел свой огненный окрас – в сторону музыкантов посыпались обвинения, что слова в песни направлены на призыв к революции, ее сравнивают с песней «Перемен» Виктора Цоя, хотя сами музыканты всегда говорят о призыве людей к переменам внутри себя.
Группа #Kisel только начинает набирать обороты, у вас есть уникальная возможность именно сейчас поддержать коллектив, и он всегда в будущем будет работать с вами на самых дружеских и партнёрских условиях!
Фото предоставлены организаторами концерта
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