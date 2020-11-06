Адаптация «Оруэлл» (винил)

Исполнитель: Адаптация, Название: «Оруэлл», Стиль: искренний рок, Год переиздания: 2020

«Мы исчезнем, как те каманчи - точно в срок...» Примета последнего времени - культовые группы распадаются не спонтанно, а спланированно. Со стороны никакие кризисные моменты при этом не заметны. Напротив, уходят часто в крутом пике. Как правило, на прощание остаётся сильнейший альбом, в котором долго будет и искаться первопричина если не вселенского, то личного апокалипсиса. У адаптации это «Оруэлл».

Вышедшее в этом непростом году виниловое издание служит отличным навигатором по захлестнувшей все мировое сообщество антиутопии с эффектом полного погружения. Диву даёшься, насколько разные музыкальные краски нашла группа для осмысления той невыносимо серой реальности навеки обученных багровыми лучами телепропаганды людей-мониторов. Каждая песня выдержана в своем неповторимом стиле, контуры которого обозначены, как правило, даже в тексте.

Там, где Оруэлл, там «1984», с которой и стартует альбом. Вязкий бас, как уханье кандалов по болотистой земле и назойливо нарезающая круги гитара, будто рыщущие прожекторы сторожевых вышек. Ни дать, ни взять средневековый джаз, но его прочную постройку решительно разрывает саксофон Сергея Летова - в точности так же, как «дети свободы совести, рвут на куски правительство», оголтелого при этом скандируя сатрапам в холеные лица: ОДИН, ДЕВЯТЬ, ВОСЕМЬ, ЧЕТЫРЕ!

Чувство тревоги чуть ретушируется в «Беспризорных людях», элегантно лоснящихся фанком. А как ещё изобразить замаскированную под супермаркет тюрьму современного мира? Лозунги этого мира «ЗОЖ И ПОЗИТИВ» Адаптация ловко обезвреживает атмосферой «кабаре времён оккупации», где правят бал проклятые поэты Бодлер, Рембо и Верлен.

Основной музыкальный вектор следующей песни вынесен прямо в заглавие – «Искренний рок». Но и здесь, конечно, не все так уж прямолинейно. В «Искреннем роке» немаловажная роль отведена космическим клавишам Владимира Носырева. Ими так удобно иллюстрировать бичуемую Ерменом Ержановым «эпоху дизайна». Но этому кишащему черными дырами рукотворному космосу надлежит быть взорванным тяжёлым саундом.

«Небо в огне» оценено в категориях опасного блюза, который обоюдоостр для всех. С одной стороны, песня навеяна трагическими событиями лета 2016го, когда произошло нападение «халялных хипстеров» (салафитов) на родной для Ермена Ержанова Актюбинск. С другой – отсылка в тексте к летовскому «Льду под ногами майора» напоминает о необходимости внутреннего (и не только) сопротивления.

Столь же двояким образ малой родины выглядит и в следующий песне «Зима будет долгой». Город детства мог давать ложные ориентиры звучавшими в 90е из каждого ларька звукозаписи песнями Михаила Звездинского и «Рондо» («пылают станицы», «я тоже хотел стать частью вселенной»). Но в критический момент поддерживает «энергия мест где прошло мое детство придает сил», чему свидетельство - лихорадочный гранж, заострённый до предела хищным гитарным соло Вадима Курылева.

Третью вещь из этого амбивалентного актюбинского цикла обнаруживаем уже на второй стороне пластинки. Это изобретательный трансформер «Бурлаки и добровольцы», данная версия которого представляет собой полную антитезу упомянутым здесь «песням Цоя, шансону и рэпу». Музыкально ее так сразу и не определишь, но с некоторой натяжкой можно назвать медитативным психоделическим блюзом с целым снопом разнокалиберных духовых партий Сергея Летова.

Прочие песни «Оруэлла» были уже известны и до выхода альбома, но в других исполнениях. «Мертвый сезон» за 30 лет до релиза последнего альбома «Адаптации» написал Егор Летов, лишний раз подтвердив свой непогрешимый статус пророка планетарного масштаба. «Сбитые лётчики» и «Кончилось время стихов» в иных редакциях были опубликованы пять лет назад на единственном сингле «Адаптации». Но теперь они не только играются, но и прочитываются чуть по-другому. Судя по обстоятельствам распада «Адаптации», летчиков никто не сбивал, а они сами сработали как камикадзе, нанеся тем самым максимальный урон врагу. Ну а в том, что у нас, вроде как, «кончилось время стихов», нет никакой трагедии, потому что

Ничего страшного не происходит -

Просто мы движемся дальше

И нас никто не остановит.