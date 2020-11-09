«Пилот», 13 ноября, 1930 Moscow

«Пилот», 13 ноября, 1930 Moscow

Группа «ПилОт» сыграет долгожданный концерт в Москве!

13 ноября коллектив исполнит большую концертную программу под символическим названием «Майка и жизнь – всё наизнанку!».

Вопреки бушующим кризисам и пандемиям, продолжающим расшатывать физическое и психическое равновесие каждого в это непростое время, «ПилОты» назначают полноценную встречу с московскими мальчишками и девчонками в «оффлайне»!

Группа устроит настоящий «антикризисный» концерт. Озаглавить его было решено цитатой из песни «Осень»: «Майка и жизнь – всё наизнанку!», которая как нельзя лучше иллюстрирует происходящее со всеми нами в последние месяцы.

13 ноября в клубе 1930 Moscow мы устроим долгожданный рок-праздник (с обязательным соблюдением всех мер индивидуальной безопасности и предписанных норм).

Будет громко, душевно и рок-н-ролльно. Обещаем сыграть всё, что мы с вами так любим и ждём. «Радоваться жизни – трудная работа», с которой мы можем справиться только вместе!
 

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