«Пилот», 13 ноября, 1930 Moscow

17:21 9.11.2020

Группа «ПилОт» сыграет долгожданный концерт в Москве!

13 ноября коллектив исполнит большую концертную программу под символическим названием «Майка и жизнь – всё наизнанку!».

Вопреки бушующим кризисам и пандемиям, продолжающим расшатывать физическое и психическое равновесие каждого в это непростое время, «ПилОты» назначают полноценную встречу с московскими мальчишками и девчонками в «оффлайне»!

Группа устроит настоящий «антикризисный» концерт. Озаглавить его было решено цитатой из песни «Осень»: «Майка и жизнь – всё наизнанку!», которая как нельзя лучше иллюстрирует происходящее со всеми нами в последние месяцы.

13 ноября в клубе 1930 Moscow мы устроим долгожданный рок-праздник (с обязательным соблюдением всех мер индивидуальной безопасности и предписанных норм).

Будет громко, душевно и рок-н-ролльно. Обещаем сыграть всё, что мы с вами так любим и ждём. «Радоваться жизни – трудная работа», с которой мы можем справиться только вместе!

