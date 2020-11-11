Владимир Родионов (УЛЬИ), 14 ноября, «Китайский Летчик Джао Да»

20:33 11.11.2020

Владимир Родионов из группы УЛЬИ выступит 14 ноября с тёплым акустическим концертом на веранде "Китайского Лётчика"

Программа обещает быть очень насыщенной:

- уникальная дружеская атмосфера и общение

- песни из репертуара Ульи, Шашки, Woldemar

- редкие песни

- все хиты

Начало в 20.00.