Владимир Родионов (УЛЬИ), 14 ноября, «Китайский Летчик Джао Да»
Программа обещает быть очень насыщенной:
- уникальная дружеская атмосфера и общение
- песни из репертуара Ульи, Шашки, Woldemar
- редкие песни
- все хиты
Начало в 20.00.
Программа обещает быть очень насыщенной:
- уникальная дружеская атмосфера и общение
- песни из репертуара Ульи, Шашки, Woldemar
- редкие песни
- все хиты
Начало в 20.00.
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