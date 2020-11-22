Солистка RASA рассказала, как назвала свою дочку

19:54 22.11.2020

RASA является одной из самых популярных музыкальных групп сегодня, о чём говорят постоянные появления их клипов на телевидении и песен на радио

Звучат они, как говорится, из каждого утюга. Правда, для такого успеха ребятам пришлось хорошо порадовать, причём как в студии, так и на концертах в самых разных городах. Теперь же, кажется, пришло время отдохнуть. Солистка Дарья Шейко, по крайней мере, точно как считает: недавно певица родила первенца, а накануне рассекретила его имя.

Кстати, для тех, кто ещё не в курсе, отцом ребёнка стал никто иной, как Виктор Поплеев, ведь молодой человек не только поёт с Дарьей в одном коллективе, но и живёт с ней, и являются они немного-немало одной из наиболее ярких пар российского шоу-бизнеса. Ребёнок у супругов появился 31 октября 2020 года. Однако некоторые фанаты немного разочаровались из-за этого, посчитав, что теперь кумиры уйдут в отпуск и ещё долго не споют им их любимого "Пчеловода". Впрочем, в любом случае пока можно послушать запись хита, например, по ссылке https://ts-music.com/lyrics/3994-rasa-pchelovod/ или на многих иных музыкальных сервисах. Что же касается имени девочки, родители назвали её Евой, и об этом Шейко написала в Интернете.

«Ева. Дающая жизнь. Боже, спасибо большое за дочку. Это огромное счастье – быть мамой. Для каждой женщины её отпрыск всегда самый-самый. Ева начала рождаться в день рождения мамы Вити. Утром уже был готов подарочек в виде внученьки. Ну разве нельзя назвать это чудом», — гласит пост артистки в Инстаграме.

Любопытно, что Виктор и Дарья любили музыку и активно занимались ею ещё до свадьбы, и даже до создания RASA. Только после бракосочетания молодые люди решили поэкспериментировать - создать семейный дуэт, и эксперимент удался на славу, так как совсем скоро о них заговорили по всей стране.

О своих отношениях музыканты всегда рассказывали очень охотно, причём как до свадьбы, так и после неё. О себе пара вещает на странице в социальной сети. С беременностью Дарьи тоже не стали тянуть - опубликовали соответствующий пост сразу же. Сам Виктор узнал об интересном положении любимой в вертолёте, тогда они летели вместе.

После родов Дарья сделала фотографию с ребёнком, на который, правда, нельзя увидеть его лицо, потому что его певица закрыла смайликом. К слову, и этого для поклонников хватило, чтобы вконец умилиться и пожелать счастливой паре всего самого лучшего.