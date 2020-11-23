«Калинов Мост», 27 ноября, ДК им. Горбунова
Эти песни появились в эпоху перемен, когда на закате перестройки страна начинала трещать по шву. В пору идейного кризиса, распада сознания.
На пороге новой жизни, очень не простой, а для многих и просто мрачной. Участники группы били копытом и рвали поводья, готовые снова вырваться на сцену, как на поле битвы, и выдать в студии нечто небывалое…
Очень символично, что именно с этой программой, точнее в ознаменование её тридцатилетия, группа выходит из принудительной изоляции и возобновляет полноценную концертную деятельность после всеобщего карантинного простоя.
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