«КняZz», 28 ноября, ДК им. Горбунова

21:58 25.11.2020

Группа «КняZz» выступит в Москве и Петербурге с большими акустическими концертами в сопровождении симфонического квинтета!

28 ноября — Москва, ДК им. Горбунова

29 ноября — Санкт-Петербург, ДК им. Ленсовета

Боевая питерская рок-банда «КняZz» решилась на эксперимент – впервые в своей истории выступить с полноценными акустическими концертами на знаковых площадках Москвы и Петербурга в сопровождении струнной секции. Зрителей ждёт двухчасовая программа, в которую войдут избранные композиции групп «КняZz» и «Король и Шут» в изобретательных аранжировках.

Андрей Князев включит в сет-лист главные полотна из «Предвестника» — самой камерной работы группы «КняZz»; «Любви негодяя» — первой сольной пластинки Князя; «Акустического альбома» уже ставшего легендарным. Также будут представлены новые интерпретации всеми любимых треков, например, «Адель» и «Человек-загадка». Естественно, на концертах прозвучат бессмертные хиты «Короля и Шута» разных периодов творчества, наиболее подходящие для программы. Некоторые незаслуженно забытые песни из богатого наследия Князя обретут своё долгожданное концертное воплощение в совершенно новом звучании.

Помимо музыкантов группы «КняZz» для unplugged-концертов будет привлечена дополнительная струнная секция, поэтому звучание усилится пронзительными партиями скрипок и виолончелей.

Андрей Князев: «Многие из песен должны зазвучать совсем по-другому в плане атмосферы. У этого формата, по моему мнению, очень большой потенциал, поскольку как в раннем, так и в новом творчестве очень много подходящих песен для акустических концертов. А струнные придадут аранжировкам элемент академичности. Впрочем, рок-н-ролльной эстетики для этих необычных концертов в столицах мы сохраним в избытке! Будем рады видеть всех ценителей творчества!»

В отличие от традиционных творческих вечеров Князя, проходящих в камерной атмосфере интерактивного квартирника, предстоящие выступления станут полноценными музыкальными проектами с расширенным составом исполнителей, любимыми и редкими композициями в необычных аранжировках с элементами фолка, блюза и даже мюзикла.

Премьера большой акустической программы группы «КняZz» состоится 28 ноября в Москве (ДК им. Горбунова) и 29 ноября в Петербурге (ДК им. Ленсовета)