ГОРШЕНЕВ, 2 декабря, «ГлавКлуб»

ГОРШЕНЕВ, 2 декабря, «ГлавКлуб»

Проект «Горшенев», созданный Алексеем Горшеневым в 2018 году, уверенно движется вперед

Вслед за долгожданным макси-синглом «Крутится карусель» группа анонсировала выпуск первого полноформатного альбома под названием «Звездный мусор». Оценить дебют все поклонники Алексея Горшенева смогут 2 декабря 2020 в ГлавКлубе. Также в программе — главные хиты группы «Кукрыниксы»!

Фигура музыканта, автора, композитора и вокалиста Алексея Горшенева в особенном представлении не нуждается. За годы своей разнообразной творческой карьеры снимался в полнометражных фильмах, работал над музыкой к популярной зонг-опере ТОDD, и, конечно же, на протяжении двух десятилетий с успехом гастролировал по всей стране в составе собственного коллектива «Кукрыниксы», являясь вокалистом и основным автором песен.

В 2019 году вышла первая песня от проекта «Горшенев» под названием «Имена».Композиция попала в хит-парад «Чартова дюжина» на «Нашем радио» и вскоре заняла там 1-е место. За ними последовали треки «Царь зверей» и «Одиночество». После концертной презентации и выступления на «Нашествии», группа отправилась в большой осенний тур по стране.  Прямо в разгар турне проект «Горшенев» выпустил долгожданный EP «Крутится карусель», в который вошли четыре трека.

А выход полноформатного альбома был намечен на весну 2020 — услышать новые треки поклонники проекта смогут уже на концерте 2 декабря 2020 в Главклубе!
 

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