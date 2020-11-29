НЕ.О.Н. «Перманентная Анархогигиена»

Исполнитель: НЕ.О.Н., Название: «Перманентная Анархогигиена», Стиль: панк-хардкор, Год: 2020

Проектов, которые продолжали еще какое-то время существовать после смерти своих отцов основателей, немало. Можно вспомнить и многочисленных продолжателей дела «Сектора Гаа» и прощальный тур «Короля и Шута». В большинстве случаев такие формации обречены. Если даже все делается качественно, безупречно и с искренним пиететом к автору, неизбежно встают вопросы прав, внутренних разборок и неприятия со стороны упертых фанатов.

«НЕ.О.Н.» - не исключение. После гибели основателя улан-удинского «Оргазма Нострадамуса» Алексея «Угла» Фишева обнаружилось некоторое количество нереализованного материала, зафиксированного, например, в репетиционных записях. Оставшиеся в строю музыканты решили это дело довести до ума, записав и выпустив ограниченным тиражом альбом под говорящей за себя корректной вывеской «НЕ.О.Н.»

Звучит все убедительно и драйвово. Не всегда разборчивы тексты, но тут уж – буклет вам в помощь. Главная фишка «НЕ.О.На» - наличие двух вокалистов Бормана и Автогнома. Они дополняют друг друга и создают объем при помощи контрастов. Если один голос звучит издевательски и глумливо, то второй – возвышенно и завороженно. Впрочем, местами появляется и сочный гроулинг.

В альбоме хватает остросоциальных песен, вроде «Опасного секса» и «Гуманистов рожают по графику». Но наиболее удались либо небольшие зарисовки, вроде «Я убил таракана», либо глобальные вещи, вроде «До наступления смерти». Смерть можно понимать здесь и в прямом смысле слова, но очевидцы утверждают, что вообще-то тут речь о женитьбе. Звучащие в начале песни вопросы, типа «готов?» актуализируют эти смыслы.

"Изоляция" впервые издала диск в приличном виде, закрыв еще один важный гештальт.

