Sabiendas «Repulsive Transgression»

Sabiendas «Repulsive Transgression»

Исполнитель: Sabiendas, Название: «Repulsive Transgression», Стиль: дэт-метал, Год: 2020

Дэд-металлическая немецкая команда Sabiendas, судя по всему, никуда не торопится. За полтора десятилетия они выпустили всего три пластинки, предпочитая качество количеству. Свежий альбом, подготовленный к изданию в самый разгар пандемии и вышедший в конце 2020-го, потрясает своей олдскульной выверенностью.

Нетипичность группы заключается в фигуре ее лидера. У руля в Sabiendas стоит гитаристка Александра Рутковски, которую при всем желании не назовешь трепетной барышней. На фотографии в буклете альбома она выглядит, словно девушка из фильма «Дичь», в теле которой вселился маньяк. Встречаться с Александрой темными ночами мы не рекомендуем — равно, как и с хрипатым громилой вокалистом Яном Эделем. Что же касается барабанщика Тони Меркеля, то с виду он давно безобиден, но звук на диске «Repulsive Transgression» он при этом сделал таким, будто все время находишься под шквальным огнем тяжелой артиллерии.

Тревожное лаконичное «Intro» - а за ним девять треков, более или менее однообразных. Но эта монотонность не недостаток коллектива, а скорее просто примета стиля. Во всяком случае, в отведенных рамках Sabiendas выжимают из себя по максимуму, цепляя то эффектным тембром гитары, то безупречным грувом, то смакованием фирменной безысходной атмосферы. К предпоследнему треку «Divine Manhunt» они расщедрились на основательное и мелодичное соло. Ну а финальная строчка ценна тщательно выстроенной драматургией в духе «не расстанусь с мясорубкой, разнесу всех в красный дым».  

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