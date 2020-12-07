Мюзикл TODD, 12 декабря, ДК им Горбунова

19:07 7.12.2020

Мюзикл TODD - выбор зрителей! Огромное количество людей, видевших показ по всей стране, ошибаться не могут, а значит мюзикл TODD пора посетить и Вам!

Перед нами интерпретация жуткой лондонской легенды XIX века о безумном цирюльнике Суинни Тодде. Это история мести и любви, в воплощении которой на сцене принимают участие более 20 профессиональных артистов и музыкантов - участники культовых музыкальных коллективов и театральных постановок. Это серьезное драматическое действо про любовь, ненависть, душевные муки, месть и страдание, где каждый зритель, через сопереживание, становится участником происходящих на сцене событий. Показ идет с применением современных технологических решений, особое внимание уделено качеству звука, исполнению и подачи материала.

Специально для тура был приглашен новый режиссер (Юрий Квятковский - "Копы в Огне", "Норманск", "Орфей и Эвридика" и другие) и создана принципиально новая версия любимого мюзикла. В ее основе лежит идея соединения театральной эстетики с кинематографом. В этот вечер зрители станут свидетелями не только самой истории мести и любви, но и съемок фильма-мюзикла о безумном парикмахере. Во время всего действа будет работать операторская группа, которая в режиме реального времени будет снимать все происходящее на сцене и выдавать готовый фильм на стоящий среди декораций экран. Зрители могут наблюдать весь съемочный процесс в режиме реального времени. Именно это режиссерское решение позволило адаптировать и вывести оригинальную постановку за пределы двух столиц.

Начало в 18.30 и 21.00.