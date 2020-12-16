Наречие «Наречие»

Исполнитель: Наречие, Название: «Наречие», Стиль: этно-рок, Год: 2019

«Поэт издалека заводит речь, поэта далеко заводит речь», - писала Марина Цветаева. Вернее, в данном случае мы все же не о речи, а о наречии. В этом странном слове одновременно заключены динамика и статика. Тут все зависит от контекста. Наречие в плане диалектологическом — это то, что отличает язык населения одного региона от другого. Если же мы говорим о части речи, то это, напротив, неизменяемое слово, четко фиксирующее образ действия чего-либо.

Белгородская группа «Наречие» реализует в своем творчестве оба приведенных значения. Репертуар коллектива преимущественно составляют народные песни тех или иных общностей. Скажем, «Штой по морю» представляет собой белорусский вариант смоленской песни. Музыкальный каркас версий «Наречия» сохраняет связь с народной традицией, благодаря использованию колесной лиры, варгана и флейт. Электрические инструменты позволяют группе делать рОковые аранжировки с элементами фанка, фьюжена и этно-джазу (за последнюю составляющую отвечает кларнет).

Саунд композиций кажется довольно бесхитростным, но инструменты всегда тонко передают смысл песен. В произведениях балладного толка больше духовых. А в духовном стихе «Заведу я компанью» гитарная стена звука похожа на символизирующие грех башни с полотен Иеронима Босха. Приятно, что музыканты не ограничивают себя использованием проверенных штампов, а зорко наблюдают за тем, куда их заводит живая ткань фольклорных полотен.

При всей аутентичности, «Наречие» не утрачивает связи с современностью, корректируя при этом скоропалительные выводы поверхностных людей об окружающей действительности. Так всеобъемлющее стихотворение белгородской поэтессы Юлии Рядинской, прочинанное поверх финальной песни «Как под Киевом, под Черниговом» возвращает столице мятежной Украины давнюю репутацию матери городов русских.