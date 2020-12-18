Браво «1984-1985»

Исполнитель: Браво, Название: «1984-1985», Стиль: рок, Год: 2020

Это сейчас кажется, что шлягеры «Браво» «Кошки», «Верю я» и «Ленинградский рок-н-ролл» были всегда. В черном же для русского рока 1984-м было все не так очевидно. Тучи сгущались даже над вполне заслуженными командами, не говоря уж о «Браво», которые только готовились к своему старту.

До исторического «винта» на концерте в Бескудникове оставались считанные недели. Предчувствуя неладное, Евгений Хавтан спешил зафиксировать первые песни группы, что и проделал их звукорежиссер Сергей Горшков в том самом ДК, на котором вскоре будет «накрыт» концерт милицейским рейдом.

Понятно, что качество записи оставляло желать лучшего, хотя из двух плохоньких магнитофонов, на которых фиксировались «Желтые ботинки», «Звездный каталог», «Медицинский институт» и другие нетленки, Горшков вытянул все возможное и невозможное. Но для издания на виниле и радиоэфиров такого уровня все же было недостаточно. И в 1987-м для издания пластинки на «Мелодии» песни были переписаны заново. А для финского релиза «BRAVO» был проделан еще и дополнительный мастеринг.

Из-за всех этих пертурбаций первые магнитофонные записи были задвинуты на задний план и стали со временем жуткими раритетами. А ведь именно им был присуще юношеский задор инструменталистов, ничем не сдерживаемая вокальная агрессия Жанны Анузаровой и общее ощущение некой кривизны, которого так не хватает более позднему «перепродюсированному року».

Для нынешнего издания на «Союз Мьюзик» именно те первые записи собирались буквально по крупицам. Особую ценность представляет редкая песня «Як» на стихи Уильяма Дж. Смита, которой уже не нашлось места на виниле. И напрасно, потому что кому, как не рокерам-гедонистам стоило напомнить всем лишний раз о том, что «все-таки счастье искать надо тут».

Настоящее счастье в том, что издатели не стали ограничиваться материалом 1984-го, а дополнили его не менее знаковыми песнями записанными в таких же андеграундных обстоятельствах - «Открытие», «Ленинградский рок-н-ролл», «Чудесная страна» (последняя — отлично озвучила в фильме Сергея Соловьева «АССА» вопиющий зазор между ожиданием перемен и их принципиальной невозможностью в мире нарождающихся нуворишей). На этом этапе «Браво» начали сотрудничать с магистром Ордена куртуазных маньеристов Вадимом Степанцовым (текст «Синеглазого мальчика»), а также, благодаря песне «Марсианка», поспособствовало формированию «инопланетного» имиджа Жанны Агузаровой. Ну и без раритета «Пиранья» дело не обошлось...

Впервые издавая эти записи в пристойном качестве и собранными воедино, «Союз Мьюзик» позаботился и о внушительном справочном аппарате, позаимствованном из книг Алексея Певчева («Браво. Авторизованная биография») и Александра Кушнира («100 магнитоальбомов советского рока»). Счастливый обладатель стилизованных под газетные полосы диджипака и буклета-плаката совершенно избавлен от необходимости поисков дополнительной информации о релизе в «этих ваших интернетах».