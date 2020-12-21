Соломенные еноты «Империя разбитых сердец»

Исполнитель: Соломенные еноты, Название: «Империя разбитых сердец», Стиль: панк-рок, Год: 2020

Коньково, звери, обреченность… На этих трех китах базируется вся вселенная и вся мифология «Соломенных енотов». На этапе альбома 2000 года «Империя разбитых сердец» к перечисленным краеугольным камням добавился еще и четвертый - «карманный Армагеддон». К моменту записи диск лидер «Енотов» Борис Усов крестился. Извечное «лузерство» из его песен никуда не исчезло, но теперь они оказалось окрашено в аскетические и покаянные оттенки.

«Прощенное воскресенье. Март. Подтаявший снег», - с этого пейзажа начинается альбом. В таких декорациях герой не без удивления обретает любовь: «Удивительно здесь не то, что мы рядом, а то, что именно мы». Чувство изначально обречено, как упомянутый «подтаявший снег». Уже в мае от него не останется и следа.

Никуда не делись привычные для «Соломенных енотов» параллели с «тотемными» животными. Только теперь использованные мифологические и философские ассоциации подводят к идее внутреннего зверя, который должен быть непременно побежден для восстановления мировой гармонии, как Немейский лев. В «Облаве на мирового зверя» декларируется даже необходимость, чтобы монструозное альтер эго было нейтрализовано рукой самого близкого человека.

В «Таитянке» мировая гармония парадоксально обретает очертания мышеловки, знакомой еще по летовскому поэтическому универсуму. Здесь все параллельно настолько, что Достоевский уравнивается с Чейзом. Индифферентное тающее королевство должно быть принесено в жертву чему-то высшему.

Жертва всегда приносится здесь и сейчас. Для нее нет ни прошлого, ни будущего, недаром Усов поет: «Мы ненавидели и предков и потомков», а также - «прошлого нет, мой ослепительный свет, есть настоящее, пусть леденящее». В этом настоящем прекрасно все: и грустная исповедальность усовских песен, и торжественно кукольный вокал Арины Строгановой в «Лисах для Алисы», и редкие, но меткие всплески решимости, передаваемые мужскими дерзкими бэк-вокалами («Белый юг», «Изида», «Лекаоство для Скалли»).