Norway.Today «Волны бегут» (ЕР)

01:55 24.12.2020

«Волны бегут» — дебютный альбом московской группы Norway.Today

Пластинка включает семь лирических поп-роковых песен о поиске любви, отношениях и светлых воспоминаниях. Молниеносно запоминающиеся мелодии и глубокие тексты, возможно, никогда бы не были записаны, если бы не карантин и возможность снизить темп жизни. Для солистов — Гены Вырыпаева и Юрия Цокурова — плотно занятых работой в театре (Гена актер и сорежиссер своего отца Ивана Вырыпаева, Юра играет на сцене театра Вахтангова), локдаун стал отправной точкой для совершенно иного творческого пути.

Слова, музыку и аранжировки ко всем песням ребята написали сами. «Мы долго шли к записи альбома, до этого год играли концерты и постоянно писали музыку. Свободное время, появившееся из-за пандемии, когда наши театральные и кинопроекты оказались заморожены, дало нам неожиданный толчок. Мы поняли, что это идеальный момент. Если мы сейчас не запишем альбом, то просто упустим что-то очень важное», — говорит один из солистов коллектива Юрий Цокуров.

Музыка, представленная на альбоме, это только малая часть того, что есть у группы. «Нам хотелось собрать продуманный до мелочей альбом, чтобы его слушали целиком, а не только как набор треков. Поэтому мы не стали включать в него весь наш материал», — отмечает Геннадий Вырыпаев.

Группа Norway.Today была создана в Москве в 2019 году. Название отсылает к театральному бэкграунду музыкантов: это известная немецкая пьеса Игоря Бауэршимы начала нулевых — интеллектуальная драма о подростковой растерянности перед взрослым миром, в котором невозможно быть искренним, быть «самим собой». И это один из первых спектаклей Театр.doc, в котором главную роль исполнила мама Гены Вырыпаева актриса Светлана Иванова-Сергеева.

Запись альбома проходила на студии StereoSekta. Звукорежиссер — Арсений Свинцов. Сессионным барабанщиком выступил актер и музыкант Никита Человечков (группа Rarka).

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